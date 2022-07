Un octogénaire invente un dispositif pour faire du vélo avec sa femme en fauteuil roulant

C’est un beau roman, c’est une belle histoire… Vous connaissez tous cette chanson et elle pourrait parfaitement correspondre à l’histoire de Kevin Harvey et de sa femme Bev, tous deux octogénaires, presque nonagénaires même, et amoureux. Monsieur Harvey est le mari de Bev, 89 ans, atteinte de démence. L’homme est aussi passionné de balade à vélos, et aime passer son temps libre à inventer des petites choses… Lorsqu’il se balade à vélo, il le fait avec son épouse, qui se déplace dans un fauteuil roulant; mais il ne trouve pas de dispositif adapté pour l’aider à pousser le fauteuil dans les pentes… Cela n’existe pas, Kevin va l’inventer !

Pourquoi cette invention ?

Kevin Harvey est âgé et il explique qui si vous avez déjà dû pousser le fauteuil roulant de quelqu’un dans une pente, c’est une opération plutôt difficile et qui demande beaucoup d’efforts. C’est donc uniquement pour pouvoir, malgré son grand âge, poursuivre ses promenades à vélo, qu’il a inventé (ou bricolé) un vélo électrique adapté à ses besoins… Uniquement dans le but de laisser à sa femme le bonheur d’admirer l’océan qu’elle aime depuis toujours ! Propriétaire d’une maison sur la promenade côtière de New Plymouth, en Nouvelle-Zélande, ils ont toujours aimé admirer le paysage main dans la main, surtout à marée haute.

Qu’a-t-il inventé pour son épouse ?

Le vieil homme possédait déjà un vélo électrique et il en a astucieusement modifié le cadre pour le relier au fauteuil roulant de sa femme. Le fauteuil en question est pliable à l’avant mais l’arrière reste fixe, il a donc dû aussi modifier la potence afin que le fauteuil soit orienté vers l’arrière pour le confort de Bev et sa sécurité. “Les fourches descendent et se connectent à un rail inférieur entre les deux parties qui dépassent du fauteuil roulant”, explique Kevin. Evidemment, son invention lui permet d’ôter quelques goupilles et écrous afin que le fauteuil roulant reprenne ses fonctions d’origine. Pour la sécurité de sa femme, il a aussi installé une ceinture de sécurité et la coiffe d’un casque lors de leurs sorties à deux.

Une invention faite par amour !

La femme de Kevin est atteinte de démence, et n’a donc plus toutes ses capacités mémorielles…Pourtant, elle ne tarit pas d’éloges sur l’invention de son mari. Le vieil homme dit que désormais, elle sourit à tout le monde, qu’elle lance de grands bonjours, et des « bonne promenade » à tous ceux qui croisent son chemin… Autrefois timide, la démence de la vieille dame l’a rendue totalement extravertie !

Grâce à son invention, il peut emmener sa femme à une vitesse de 20 km/h et préserver ses ressources. Avant cela, il ne l’emmenait que lorsqu’il n’y avait pas de vent car il n’avait plus la force de la pousser. Quand on vous dit que l’amour donne des ailes, cette jolie histoire le prouve non ? Vous pouvez également suivre les aventures de Kevin et Bev sur la page Facebook de l’homme de 89 ans… Eh oui, en plus d’avoir inventé un truc génial, il est aussi sur les réseaux sociaux ! Mais quel homme; on a enfin trouvé un Kevin qui met des paillettes dans la vie de sa femme…