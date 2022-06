Lyon : les vélos électriques et inclusifs “Benur” pour fauteuil roulant sont désormais en libre-service et gratuits

Dans la ville de Lyon, vous croiserez peut-être bientôt un étrange vélo électrique baptisé Benur… Ce vélo inclusif qui a été conçu par une entreprise française l’a été à partir des besoins des utilisateurs. Il répond en effet aux besoins des personnes en situation de handicap, dispose d’une rampe d’accès, d’une marche arrière, de l’assistante électrique etc. Nous reviendrons sur les détails de cet étonnant vélo électrique pensé pour être à l’aise sur tous les types de terrain. La bonne nouvelle? Le Benur sera en libre-service gratuit dans la Ville des Lumières, et il pourrait bien faire parler de lui. Si cela pouvait convaincre d’autres villes, ce serait encore mieux ! Découverte.

Le vélo électrique Benur c’est quoi ?

Entrons un peu plus dans les détails pour ce vélo inclusif… Il répond donc aux besoins des utilisateurs en situation de handicap, même s’il peut être utilisé par tout le monde. Rampe d’accès directe pour fauteuil sans aide, marche arrière, grand angle de braquage (150°), ergonomie, assistance électrique (autonomie 80 kilomètres), gabarit, tout a été pensé pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Ajoutons à ses qualités une banquette amovible, une possibilité de transporter jusqu’à 200 kilos de charge et nous avons le portrait-robot du Benur ! Sa conception lui permet également d’être aussi à l’aise sur le bitume que sur les cailloux, sable, pistes en herbe ou chemins de campagne… Et son design très futuriste ajoute encore un peu plus à son charme !

Lyon, ville pilote pour le Benur !

Depuis le début des années 2000, la ville de Lyon pratique le vélo partage sous l’appellation Vélo V. Les vélos sont donc disponibles 24h/24 et 7j/7 et la flotte est renouvelée fréquemment… En 17 ans, de nouveaux modèles se sont ajoutés à l’offre disponible, et cette année, ce sont donc les Benur qui rejoindront les stations libre-service de vélos. Le tricycle à assistance électrique pourra être utilisé par tout le monde mais il s’adresse en particulier aux personnes en fauteuil roulant qui souhaitent profiter des balades à vélo !

Un concept qui naît d’un besoin

Joseph Mignozzi est le concepteur du Benur. En 2012, après un accident de la circulation qui le laisse immobilisé pendant deux ans, ce passionné de vélo se trouve face à de nombreux problèmes au quotidien. Il imagine alors un modèle sur lequel on pourrait monter directement avec un fauteuil roulant… Pour monter sur le vélo, il suffit d’activer la manivelle qui se trouve à l’avant. Cela permet aux personnes en situation de handicap de retrouver une vraie mobilité, sans aide extérieure. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon explique : “Dans la Métropole de Lyon, ce type de vélo adapté a toute sa place. Il permet d’offrir une mobilité inclusive à tous les habitants, aux personnes à mobilité réduite mais aussi aux personnes âgées ou encore aux familles avec des enfants ». Le Benur est en phase de test à Lyon pendant une période de 6 mois. Gageons que la période d’essai se transformera en proposition pérenne; l’inclusion est tellement difficile et peu prise en compte dans certaines grandes villes, que l’on ne peut que saluer l’initiative ! Plus d’infos : benur.net