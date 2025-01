Titanium Zero, le vélo électrique en titane équipé du « plus petit moteur au monde »

Si vous ne le savez pas encore, Urtopia est un fabricant hongkongais de vélos électriques. Son catalogue comprend quelques modèles phares, dont le Fusion GT qui est conçu pour le tout-terrain. Le Carbon 1 Pro, lui, est un vélo ultra léger qui s’adresse principalement aux sportifs. De son côté, le Carbone Fold 1 est un modèle pliable dont le cadre et le guidon sont en fibre de carbone. Afin de consolider son ambition internationale, l’entreprise a participé au salon Consumer Electronics Show (CES 2025). Et elle ne s’y est pas rendue les mains vides.

Des composants choisis avec soin

Urtopia a ainsi profité de l’évènement pour présenter un prototype de vélo électrique particulièrement séduisant. Baptisé Titanium Zero, celui-ci allie légèreté, puissance et robustesse. Pour avoir de telles qualités, il propose un cadre en alliage de titane imprimé en 3D. La fourche, les jantes, les rayons et le pédalier sont quant à eux en fibre de carbone. Concernant le moteur, la marque a opté pour la solution maison Quark DM1.2 qui n’affiche que 1,2 kg sur la balance. Outre ces détails, sachez que le Titanium Zero est équipé d’une transmission Shimano Ultegra Di2.

Une batterie à semi-conducteurs intégrée au cadre

Grâce à ses composants qui ont été choisis de manière méticuleuse, le prototype ne pèse que 10,8 kg. Pour ce qui est du moteur Quark DM1.2, il s’agit selon l’entreprise chinoise du plus petit groupe motopropulseur électrique de vélo au monde. Malgré sa compacité et sa légèreté, il permet au deux-roues de développer un couple maximal de 65 Nm et de pouvoir rouler jusqu’à 25 km/h en Europe et jusqu’à 32 km/h aux États-Unis. Comme vous l’aurez compris, la vitesse de pointe est bridée électroniquement. L’alimentation est fournie par une batterie à semi-conducteurs de 300 Wh/kg intégrée au cadre.

Quid du lancement commercial ?

L’autonomie serait d’environ 120 km à 25 km/h. Urtopia affirme n’avoir pas encore testé le Titanium Zero de manière poussée. Par conséquent, les données sur les performances sont pour l’heure très limitées. Néanmoins, pour construire le prototype, la firme aurait dépensé près de 50 000 dollars américains, soit environ 48 500 euros. Reste à savoir alors si ce modèle débarquera un jour sur le marché.

Quoi qu’il en soit, même si le Titanium Zero n’atteint pas le stade de la commercialisation, l’entreprise bénéficiera tout de même des retombées de son moteur Quark DM1.2. Ce dernier pourra être intégré aux produits des marques tierces. Plus d’infos : newurtopia.com. Jusqu’où iront les innovations en matière de moteurs électriques en matière de miniaturisation et d’allègement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .