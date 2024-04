Marelli dévoile un système d’injection pour les moteurs thermiques carburant à l’hydrogène

L’hydrogène est un vecteur énergétique de plus en plus convoité. Sa combustion, contrairement à celle des produits dérivés du pétrole, ne rejette que de l’eau. Il s’agit ainsi d’un carburant qui peut nous aider à réduire considérablement nos émissions de carbone. Justement, face à l’intérêt grandissant que suscite la propulsion à hydrogène, la marque italienne Marelli a dévoilé un système d’injection spécialement conçu pour les moteurs fonctionnant avec ce combustible. Le système, protégé par un brevet, se compose d’un ensemble d’injecteurs et d’une unité de contrôle ultra-sophistiqués.

Le nouveau produit a été présenté pour la première fois au public lors du CTI Symposium 2023 qui s’est déroulé en décembre dernier à Berlin, en Allemagne. D’après son fabricant, il contribue à l’amélioration des performances des moteurs thermiques à hydrogène en les rendant plus précis et plus efficaces. Qui plus est, il a été conçu pour pouvoir être intégré facilement à différentes plateformes de motorisation. La solution a été développée dans le centre R&D Propulsion Solutions de Bologne, en Italie. À noter qu’un système d’injection directe d’essence à 1000 bars de la marque a été conçu au sein de ce même laboratoire.

#Marelli presents its first hydrogen fuel system, for hydrogen propulsion systems, at the @CTI_symposium 2023 in Berlin, Germany.​

It meets the strict requirements of the hydrogen engines, ensuring: precision, efficiency, performance, easy integration and complexity reduction. pic.twitter.com/JKLgTc8s8n

