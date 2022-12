« Plus performant et moins polluant », ils inventent une méthode pour convertir les moteurs diesel à l’hydrogène

Pour la préservation de notre planète, il est important que nous changions radicalement nos habitudes énergétiques. Le photovoltaïque, l’éolien ou encore l’hydrolien sont autant de concepts qui permettent de produire une énergie propre, c’est-à-dire avec un taux d’émission de carbone quasi nul. Depuis quelques années, nous sommes témoins d’une ruée vers les véhicules électriques, mais face à l’urgence environnementale à laquelle nous faisons face actuellement, le déploiement de tels moyens de transport pourrait ne pas être la meilleure solution. Du moins, pour l’instant. Et pour cause, les VE sont plus chers que les véhicules à combustion. À cela s’ajoute un problème de manque d’infrastructures de recharge. Consciente de cette réalité, une équipe d’ingénieur de l’Université australienne de Nouvelle-Galles-du-Sud (UNSW) a développé un système permettant de convertir un moteur diesel en un modèle fonctionnant à l’hydrogène.

Moins de pollution

L’équipe, dirigée par le professeur Shawn Kook, affirme qu’il lui a fallu près de dix-huit mois pour développer sa solution. Un article qui décrit l’invention a d’ailleurs été publié dans le Journal of Hydrogen Energy. Dans celui-ci, les chercheurs indiquent que leur système qui est déjà breveté est capable de réduire les émissions de CO2 à 90g/kWh, ce qui est d’environ 86 % de moins qu’un moteur diesel conventionnel. Concrètement, le système mis au point par les ingénieurs de l’UNSW consiste en un dispositif à double injection directe qui utilise deux types de carburant, à savoir, le diesel et l’hydrogène. Le professeur et ses collègues ont justement baptisé leur invention « hydrogen-diesel direct injection dual-fuel system ».

Des moteurs thermiques plus efficaces

Cette invention s’annonce d’autant plus prometteuse dans la mesure où son utilisation augmenterait l’efficacité d’un moteur diesel classique de 26 % tout en rejetant moins de carbone. Selon les explications des chercheurs, leur solution repose sur un système d’injection d’hydrogène intelligent qui est en mesure de calibrer l’explosion entrainée par le carburant fossile et l’hydrogène, de sorte à s’assurer que la combinaison soit la meilleure possible. En effet, il n’est pas possible d’utiliser uniquement de l’hydrogène dans la chambre de combustion vu que cela pose des problèmes techniques qui ne permettront pas au moteur d’être viable en l’état. « Si vous mettez simplement de l’hydrogène dans le moteur et que vous laissez tout se mélanger, vous obtiendrez beaucoup d’émissions d’oxyde d’azote, ce qui est une cause importante de pollution atmosphérique et de pluies acides », a déclaré le professeur Kook.

Utilisations potentielles

Alors que la généralisation des véhicules électriques est à la traine du fait des problèmes mentionnés ci-haut, ce genre d’invention qui se présente comme des solutions transitoires pourrait aider à réduire plus rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. L’équipe de l’université australienne prévoit entre autres une utilisation de leur système dans les camions ainsi que les engins agricoles et miniers, lesquels représentent d’importantes sources de CO₂. Plus d’informations : unsw.edu.au