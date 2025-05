Stellantis lance un rétrofit pour transformer les utilitaires en véhicules électriques

Le rétrofit constitue une alternative moins onéreuse à l’achat d’une voiture électrique classique et une excellente solution pour réduire significativement les rejets polluants liés aux transports routiers. Selon une étude de l’ADEME publiée sur le site de l’association Avere-France, la conversion d’une citadine à moteur thermique permet de réduire ses émissions de 60 % par rapport à un modèle diesel. Ce qui peut contribuer grandement à l’atteinte de l’objectif de l’Accord de Paris, à savoir diminuer les émissions de GES à un niveau proche de zéro d’ici à 2050. Dans le but d’accélérer l’électrification des moyens de transport et d’encourager les automobilistes à opter pour le rétrofit, Stellantis a lancé une solution permettant de remplacer des groupes motopropulseurs thermiques par des moteurs électriques. Elle s’adresse aux utilitaires légers du groupe.

Des composants officiels du groupe

La solution de rétrofit proposée par Stellantis est constituée de plus de 200 composants conçus par ses différentes marques, dont des batteries certifiées et des moteurs possédant les mêmes caractéristiques que ses voitures électriques. En optant pour des pièces authentiques, le groupe souhaite offrir aux utilitaires légers convertis un niveau de fiabilité similaire à celui des véhicules neufs. Pour information, les kits sont conçus et installés par Qinomic, une entreprise française spécialisée dans le rétrofit, et tous les utilitaires légers thermiques convertis passent par un processus d’homologation pour s’assurer qu’ils respectent les normes de sécurité. Jusqu’ici, le groupe a mis en place sa solution pour des modèles spécifiques, parmi lesquels on peut citer le Peugeot Expert, le Citroën Jumpy, l’Opel Vivaro et le Fiat Professional Scudo. S’il a choisi ces véhicules, c’est, entre autres, parce qu’ils sont les plus utilisés par les professionnels. Leur conversion devrait donc permettre de réduire les émissions de GES de nombreuses flottes.

Une installation rapide et simple

Pour faciliter la conversion des utilitaires légers, Stellantis et Qinomic ont mis au point leur système de conversion de véhicules thermiques en modèles électriques, en s’appuyant sur une architecture modulaire. Grâce à cette dernière, les kits de type plug and play du groupe et de l’entreprise française peuvent s’adapter à différentes configurations. Ils permettent de convertir rapidement des utilitaires légers et réduire la durée de leur immobilisation. Par ailleurs, leur installation ne nécessite aucune modification structurelle et n’a aucun impact sur les fonctionnalités professionnelles des véhicules. Il est à noter que la solution de rétrofit est tout d’abord destinée au marché français. Les premiers retours d’expérience vont ensuite être analysés et exploités pour réaliser un déploiement dans d’autres pays de l’Europe.

Un programme de recyclage pour réduire les déchets

Si le rétrofit est un excellent moyen de réduire considérablement les émissions de CO2 d’une voiture, il peut générer de grandes quantités de déchets et avoir un impact environnemental non négligeable. Pour pallier ce problème, Stellantis rachète les différents composants des moteurs thermiques provenant des véhicules convertis pour les envoyer vers l’usine Mirafiori de Turin.

Ils sont ensuite analysés et en fonction de leur état, ils peuvent être reconditionnés et réutilisés, ou recyclés pour être intégrés de nouveau dans des processus de production. Grâce à cette démarche favorisant l'économie circulaire, le groupe automobile franco-italo-américain souhaite réduire grandement l'empreinte carbone des opérations de rétrofitage. Plus d'informations sur media.stellantis.com.