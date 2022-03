Retrofit : cette start-up lyonnaise va proposer des kits de conversion électrique pour les véhicules thermiques

Lorsque l’on est artisan ou que l’on exerce une profession libérale qui demande beaucoup de petits déplacements, les voitures s’usent assez rapidement. Il n’est pas rare que ces professionnels changent leurs véhicules assez fréquemment. A Lyon, une start-up, qui a terminé 3ème au concours Lyon Start Up, travaille actuellement sur une alternative qui cible surtout les professionnels qui possèdent des utilitaires. Au lieu de changer de voiture, CirculaCar proposera bientôt à ces professionnels un kit de conversion pour transformer la voiture diesel en véhicule électrique. Pouvoir bénéficier d’un moteur électrique sur un vieux moteur diesel pourrait être une réelle opportunité pour ces professionnels. Présentation.

L’idée de CirculaCar

Edouard Nicolaÿ, fondateur de l’entreprise, s’est demandé pourquoi des milliers de véhicules diesel partaient à la casse chaque année, alors qu’il suffisait de les motoriser autrement. Il s’est alors associé à Geoffrey Pauwels, ancien ingénieur de chez Safran, Navya et Jtekt pour développer l’idée d’un kit de conversion pour moteur diesel. Selon Geoffrey Pauwels, le kit de conversion est en phase de conception et devrait être opérationnel en mars de cette année.

Leur cible : les véhicules utilitaires

Pour démarrer leur activité, après une levée de fonds prévue en avril, CirculaCar se concentre d’abord sur les véhicules utilisés pour des professionnels. Ainsi, le “kit de retrofit” devrait être disponible dans un premier temps pour les modèles suivants :

Renault Kangoo,

Citroën Berlingo / Peugeot Partner,

Renault Clio,

Peugeot 208,

Volkswagen Polo.

CirculaCar cible donc les professionnels tels que infirmiers libéraux, aides à domicile, société de nettoyage, artisan… Des professions qui engendrent de nombreux déplacements, mais sur de petites zones géographiques. Le kit de conversion devrait offrir 130 kilomètres d’autonomie et sera lancé sur Partner, Kangoo et Berlingo, ces petits utilitaires très prisés des artisans. La seconde phase du projet étendra l’offre aux 208, Polo et Clio, et donc, cette fois, offrira une alternative aux particuliers.

Combien ça va coûter, et comment ça marche ?

CirculaCar assure que le kit de conversion coûtera deux fois moins cher qu’un véhicule électrique neuf ! Concrètement, il faudra une seule journée pour installer le kit de conversion. Il faut tout d’abord retirer le moteur thermique, installer le kit de rétrofit, apposer une plaque signalétique qui indique la conversion à l’électrique, puis mettre à jour la carte grise en préfecture pour obtenir un certificat de conformité. Toutes ces opérations seront réalisées en une journée, et en déposant un véhicule diesel le matin, vous repartirez avec un véhicule électrique le soir même.

Le travail de conversion sera évidemment réalisé par des garagistes partenaires de la start-up. Cela devrait coûter aux alentours de 15 000€ HT, soit moitié moins cher qu’un véhicule semblable électrique et neuf… D’autre part, les subventions proposées par l’état peuvent faire descendre le coût de 7000 € HT environ. Cela reviendra donc, aides déduites, à 8000€ HT pour les professionnels. CirculaCar se présente comme une alternative économique et écologique à l’achat d’un véhicule électrique neuf. Nous espérons que ce kit verra le jour, c’est une bonne nouvelle pour les professionnels, et pour la planète évidemment ! Vous souhaitez plus d’informations sur le kit de conversion Circulacar : rendez-vous dans la rubrique contact de leur site internet.