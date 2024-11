Le plus gros problème des voitures électriques que l’on ne mentionne jamais

En écrivant cet article, je me dis que je ne vais pas me faire que des amis ! Néanmoins, ce qui va suivre concerne un inconvénient jamais mentionné des voitures électriques, pourtant encouragées par le gouvernement. Cet inconvénient provient d’une étude menée par SpGlobal.com. Je ne suis donc pas responsable du fait que cette étude ne soit pas réellement en faveur des véhicules électriques, mais plutôt des véhicules thermiques. Cela ne me pose pas réellement de problèmes personnels, car les voitures électriques, pour le moment, je ne veux pas en entendre parler. Cette étude, que certains désapprouveront, explique qu’une voiture électrique serait changée tous les trois ans, contre douze ans pour une voiture essence ! Je ne me ferai pas l’avocat du diable, mais ne me tirez pas dessus à boulets rouges, je ne suis pas responsable de cette étude !

Des voitures électriques plus souvent renouvelées

Dans le rapport de l’étude, il est mentionné le fait que les véhicules électriques seraient renouvelés tous les trois ans et demi, contre douze pour un véhicule essence. Une question qui soulève le problème de la durabilité des véhicules actuels. Électriques ou thermiques, quels véhicules peuvent aujourd’hui rouler pendant 20 ans ou plus, comme c’était le cas de ma vieille Fiat Uno ? Alors que l’on encourage les propriétaires de véhicules thermiques à basculer vers un véhicule électrique, plus propre, celles-ci devraient être changées plus souvent. En termes d’impact environnemental, on peut s’interroger sur le bien-fondé d’une voiture électrique s’il faut la changer au bout de trois ou quatre ans à peine. Je parle ici de la fabrication de la voiture en elle-même, et non pas de l’impact environnemental lié à la non-utilisation de carburant polluant.

Un profil de propriétaires différent

Selon cette étude, les changements de voiture électrique ne seraient pas le fait de la voiture en elle-même, mais de ceux qui l’achètent. Cela rassurera les fervents défenseurs du véhicule électrique ! En réalité, les acheteurs de véhicules électriques sont souvent plus aisés que ceux qui achètent des véhicules thermiques. Et, c’est normal, ces dernières sont beaucoup moins chères à l’achat et largement disponibles d’occasion. Les propriétaires de véhicules électriques, plus aisés, auraient donc tendance à changer de voiture tous les 3,6 ans, contre 12,5 ans, pour les autres, moins aisés. En changeant trop souvent de voiture, ce comportement serait finalement néfaste pour l’environnement, même s’il enrichit aussi le marché de l’occasion, rendant les voitures électriques plus accessibles.

Les nouvelles stratégies des automobilistes

Toujours selon cette étude, les consommateurs opteraient pour une solution inattendue, mais là encore, ce n’est pas une généralité. La tendance serait, pour de nombreux propriétaires, de conserver au moins une voiture thermique pour les grands trajets et de pallier ainsi le manque d’autonomie des véhicules électriques. L’avenir des voitures électriques n’est pas compromis, bien au contraire, mais les avancées technologiques en matière de charge et d’autonomie seront déterminantes pour les années à venir.

Dans quelques années, les voitures électriques supplanteront les voitures thermiques, mais pour cela, il va aussi falloir que les consciences changent ! Et, ce sera peut-être le plus compliqué ? Pour plus d'informations, voici un lien vers cette étude.