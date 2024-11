Chery dévoile une batterie « solide » qui porte l’autonomie des voitures électriques à 1 500 km

Les batteries lithium-ion sont connues pour leur densité nettement plus élevée que celle d’autres accumulateurs proposés sur le marché. Toutefois, elles ont une autonomie de 400 km en moyenne, en une seule charge, selon des chiffres publiés sur Izi by EDF. Ce qui reste relativement faible, notamment pour les conducteurs qui effectuent régulièrement de longs trajets. Par ailleurs, des surchauffes peuvent se produire durant les cycles de charge et de décharge et affecter grandement leurs performances. Pour améliorer, entre autres, l’autonomie des voitures électriques et la fiabilité de leur accumulateur, de nombreuses entreprises se tournent vers le développement de batteries à électrolyte solide. Chery Automobiles, un des plus grands exportateurs chinois de véhicules, prévoit de procéder aux tests de ses batteries solides dans les années à venir.

Une densité énergétique pouvant atteindre 600 Wh/kg

Durant la Chery Global Innovation Conference qui s’est déroulée le 18 octobre 2024 à Wuhu, Gao Xinhua, le vice-président exécutif de l’entreprise chinoise, a déclaré que celle-ci projette de réaliser des tests de ses batteries solides en 2026. Il a également ajouté que la société travaille sur ces dernières pour augmenter significativement leur densité énergétique. Pour cette année, elles devraient atteindre 400 Wh/kg. En 2025, l’objectif de l’entreprise est d’optimiser davantage la capacité de stockage de ses batteries pour qu’elle puisse emmagasiner jusqu’à 600 Wh/kg. Elles devraient donc pouvoir stocker trois fois plus d’énergie que les batteries lithium-ion classiques, dont la densité moyenne est estimée à 200 Wh/kg, soit 0,2 kWh/kg, d’après Ceva Logistics.

Une autonomie de 1 500 km

En améliorant la densité énergétique de ses produits, Chery Automobiles souhaite augmenter significativement l’autonomie des voitures électriques. L’entreprise publique chinoise estime que les véhicules équipés de ses batteries à électrolyte solide pourront parcourir une distance d’environ 1 500 km, en une seule charge. Il est important de noter qu’après la phase de test prévue pour 2026, la société projette de se lancer dans la production en série de ses batteries solides l’année suivante, à savoir en 2027. Si le Japon est aujourd’hui considéré comme le pionnier de cette technologie innovante, la Chine pourrait bien devenir un concurrent de taille dans les années à venir. En effet, hormis Chery Automobiles, d’autres entreprises chinoises prévoient de lancer la commercialisation de batteries à électrolyte solide en 2027, à l’instar de Changan, un constructeur appartenant à l’État, et CATL. Pour les grandes marques nippones comme Toyota ou Nissan, la phase de production devrait débuter en 2028.

D’autres technologies innovantes

Pour Chery Automobiles, la conférence qui s’est déroulée dans la ville de Wuhu a été une opportunité pour mettre en avant ses batteries à électrolyte. D’autres technologies, telles que le successeur du C-Pilot 4.0 ou le Lion Smart Cabin ont été annoncées. Le C-Pilot 5.0 est une solution de conduite intelligente encore plus ou poussée que son prédécesseur. Sa production devrait commencer en 2025 et permettra aux utilisateurs de bénéficier d’une conduite autonome plus fiable. Le Lion Smar Cabin, quant à lui, a pour objectif d’optimiser, voire de redéfinir, l’interaction homme-machine. Il met à la disposition des conducteurs et des passagers, des habitacles à la fois esthétiques, faciles à utiliser et intelligents, pour améliorer leur expérience. Plus d’informations avec cette rétrospective de la conférence du 18 octobre. L’évolution de la technologie des batteries solides permettra-t-elle d’augmenter significativement l’autonomie des voitures électriques et de convaincre les consommateurs ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .