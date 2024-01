Xiaomi SU7 : tout ce qu’il faut savoir sur cette future voiture électrique très prometteuse

Mieux connu pour ses produits de haute technologie à destination du grand public, notamment ses smartphones, Xiaomi est une marque particulièrement ambitieuse. Preuve en est, elle vient d’annoncer son entrée dans l’univers des voitures électriques. En fait, l’entreprise commercialise déjà des trottinettes électriques depuis des années, mais maintenant, elle veut aller encore plus loin dans le domaine de la mobilité verte. La SU7 sera ainsi sa première voiture électrique. Xiaomi a fait part pour la première fois de sa volonté d’être présente sur le marché des voitures électriques en 2021. Le géant chinois de la technologie ambitionne même de devenir l’un des cinq premiers constructeurs automobiles mondiaux.

Une grande berline électrique

La SU7 sera une berline particulièrement grande. Elle mesurera effectivement 4,997 mètres de long, soit un peu moins que la Tesla Model S. À noter toutefois que sa production ne sera pas assurée par Xiaomi elle-même, mais par une entreprise tierce : Beijing Automotive (BAIC). Celle-ci a reçu le feu vert des autorités chinoises de fabriquer deux véhicules sous la marque Xiaomi. En plus de la SU7, un autre modèle baptisé SU7 Max sera également commercialisé. Le géant chinois de l’électronique déclinera sa première voiture électrique en trois motorisations électriques différentes. Fait intéressant, les groupes motopropulseurs adoptent des noms qui font allusion à des blocs thermiques.

Des performances prometteuses

Aussi, le moteur HyperEngine V6 possède une puissance de 299 ch et délivre un couple de 400 Nm. De son côté, le HyperEngine V6s a été conçu pour être en mesure de développer 374 ch et 500 Nm de couple. Enfin, la version la plus puissante, le HyperEngine V8, délivre une puissance phénoménale de 578 ch et un couple allant jusqu’à 635 Nm. Dans sa configuration la plus puissante, la SU7 sera capable d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes pour une vitesse de pointe de plus de 260 km/h. Sur le papier, la future berline électrique de Xiaomi n’aura donc rien à envier à la Tesla Model S. D’ailleurs, avec sa batterie CTB (cell-to-body) développée par la firme elle-même, le véhicule pourrait offrir plus de 1200 km d’autonomie !

Prix et disponibilité

Par ailleurs, la Xiaomi SU7 aura des capacités de conduite autonome. Grâce à la fonction Xiaomi Pilot, la voiture est censée proposer une conduite autonome de niveau 4. Pour atteindre un tel niveau, le constructeur mettra en œuvre deux puces Nvidia Orin, un LiDAR, des caméras haute définition, des radars et des capteurs à ultrasons.

La SU7 devrait être disponible en vente en Chine à partir du printemps prochain. Côté tarif, le véhicule devrait coûter à partir de 500 000 yuans, soit environ 70 000 euros. « L'entrée de Xiaomi dans l'industrie automobile marque un nouveau départ. Je pense qu'un jour, nos véhicules électriques seront visibles sur les routes du monde entier », a laissé entendre le PDG de Xiaomi, Lei Jun.