« Il y aura un avant et un après », Tesla dévoile son nouveau et futuriste robot humanoïde Optimus Gen 2

Tesla a récemment mis en ligne une vidéo révélant les nouvelles capacités de son robot Optimus. Également connu sous le nom de Tesla Bot, ce dernier a été présenté pour la première fois l’année dernière. Jusqu’ici, l’humanoïde n’est qu’au stade de prototype et le géant américain des voitures électriques continue de travailler dessus. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses semblent avancer puisque Tesla vient de présenter la seconde itération de la machine. Sobrement baptisée Optimus Gen 2, celle-ci promet une bien meilleure dextérité par rapport à son prédécesseur.

Plus rapide, plus agile

En effet, lorsqu’il a été annoncé pour la première fois, l’Optimus était à peine capable de marcher. Tesla a ainsi présenté au fur et à mesure des prototypes qui pouvaient exécuter des tâches plus utiles. Aujourd’hui, avec la seconde génération du robot, la société promet des améliorations notables au niveau des capacités, mais également du design. L’Optimus Gen 2 apparaît notamment plus raffiné que les versions précédentes. Plus intéressant encore, il est en mesure de marcher 30 % plus vite. Certes, on est encore loin de la vitesse de déplacement d’un humain, mais il s’agit tout de même d’un exploit notable.

Un poids réduit

Dans la séquence vidéo qui dure un peu moins de deux minutes, on peut même voir l’Optimus Gen 2 faire un squat tout en maintenant son équilibre. Il convient de noter que par rapport à la génération précédente, ce nouveau prototype est plus léger. Selon les données fournies par le constructeur, il affiche environ 10 kg en moins sur la balance.

L’une des mises à jour les plus importantes que nous apporte cette nouvelle version majeure de l’Optimus est sans aucun doute ses mains. Désormais, celles-ci sont plus rapides et possèdent 11 degrés de liberté. Qui plus est, les doigts sont équipés de capteurs tactiles, permettant à l’Optimus Gen 2 de manipuler des objets avec soin.

Des robots pour remplacer les ouvriers ?

Dans la vidéo partagée par Tesla, on peut ainsi voir le robot se promener dans les halls de l’usine de l’entreprise et ramasser des œufs. Bien sûr, Elon Musk et son équipe n’en resteront pas là. À en croire le milliardaire sud-africain, canadien et américain, l’Optimus devrait être capable d’enfiler une aiguille d’ici à un an. En tout cas, il est certain que l’humanoïde continuera à profiter des percées réalisées par Tesla dans le domaine de l’IA. Pour l’heure, on ignore toujours quand l’Optimus pourrait arriver sur le marché. Une chose est cependant sûre, Elon Musk croît largement en l’avenir de cette technologie face à la pénurie de main-d’œuvre dans le monde. Selon lui, la demande pourrait atteindre 10 à 20 milliards d’unités. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire.