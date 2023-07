Cette entreprise transforme les batteries électriques usagées des Tesla en unités de stockage d’énergie de 100 kW

Avec des livraisons annuelles dépassant le million, Tesla est l’un des plus grands vendeurs de véhicules électriques au monde. Il s’agit d’une performance impressionnante, d’autant que l’électrification de nos moyens de transport figure parmi les solutions privilégiées pour lutter contre le réchauffement climatique. Cependant, le recyclage des composants issus des véhicules électriques usagés constitue toujours un grand défi. C’est là qu’intervient Cactos, qui a trouvé une solution intelligente pour donner une seconde vie aux accumulateurs des véhicules produits par la firme d’Elon Musk.

Une puissance allant jusqu’à 100 kW

Cette jeune entreprise finlandaise possède une usine spécialisée dans la fabrication d’unités de stockage d’énergie électrique. Et celles-ci ont la particularité de contenir des batteries usagées. Les batteries en question proviennent des voitures Tesla en fin de vie ou ayant subi un remplacement de leur bloc d’alimentation. Bien sûr, les composants subissent des inspections et des tests rigoureux avant d’être intégrés dans le boîtier dont la puissance peut aller jusqu’à 100 kW.

Une activité prometteuse

Grâce à une levée de fonds rendue possible par la société de capital-risque Superhero Capital basée à Helsinki, Cactos a pu financer la construction de son usine actuelle. Cette dernière se trouve à Muhos, en Finlande. Et le moins que nous puissions dire, c’est que le succès semble avoir été au rendez-vous depuis l’ouverture du site, il y a quelques mois. Selon les responsables, la demande est en force croissance. C’est d’ailleurs pour cette raison que la start-up envisage d’étendre son infrastructure de production. Cela permettra effectivement de mieux répondre aux besoins de la clientèle internationale, notamment en Europe.

Des logiciels propriétaires

Les efforts de Cactos ne portent pas uniquement sur le développement d’unités de stockage d’énergie de plus en plus performantes. L’entreprise veille aussi à ce que les clients puissent gérer leur flotte efficacement. Pour ce faire, elle propose des logiciels propriétaires basés sur le cloud computing. Cette solution innovante donne la possibilité de programmer le fonctionnement des onduleurs, afin d’assurer un approvisionnement suffisant et constant en cas de coupure de courant ou de baisse de la puissance disponible sur le réseau électrique. Cactos avance aussi une optimisation des coûts de l’énergie consommée grâce à un service de monitoring en temps réel.

« Les entreprises s’inquiètent de l’approvisionnement en électricité et de la volatilité du marché. L’hiver prochain sera évidemment très difficile, mais la perspective à long terme avec la transition énergétique et le déséquilibre temporaire entre l’offre et la demande indique qu’il y a un grand besoin de réponse à la demande et aux différentes façons de stocker l’énergie », a déclaré Oskari Jaakkola, PDG et fondateur de Cactos. Plus d’informations sur www.cactos.fi.