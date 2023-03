IQ Battery : Enphase dévoile deux batteries électriques (LFP) de stockage d’énergie avec micro-onduleur intégré

Cette société est mondialement réputée pour ses systèmes solaires photovoltaïques et ses batteries avec des micro-onduleurs intégrés. Afin de répondre aux besoins des utilisateurs en termes de stockage d’énergie, elle a récemment présenté sa nouvelle batterie LFP ou LiFePO4 (lithium fer phosphate). Ce produit se décline en deux modèles différents qui ont respectivement une capacité de 3,5 kWh et de 10,5 kWh. Nous vous invitons à en apprendre davantage sur ces innovations à travers cette rubrique.

Quelles sont les particularités de ces solutions de stockage d’énergie ?

Ce fabricant a privilégié la chimie de phosphate ferreux de lithium pour mettre au point sa technologie IQ Battery. Celle-ci est dépourvue de cobalt, car la société refuse d’utiliser ce matériau rare extrait en grande partie au Congo, dans de très mauvaises conditions de travail. Comparées aux batteries au lithium-ion ou au plomb, les batteries LFP présentent de multiples avantages. Elles résistent mieux à l’emballement thermique. Elles ont une durée de vie plus longue et permettent une utilisation sûre. De plus, aucun entretien spécifique n’est requis.

Les solutions développées par Enphase sont équipées de micro-onduleurs bidirectionnels de la série IQ haute fiabilité, testés et éprouvés. Ces derniers servent à convertir le courant continu généré (CC) en courant alternatif (CA). En cas de panne de l’un des micro-onduleurs, la batterie continue de fonctionner. C’est un grand avantage qui permet aux installateurs agréés de réparer efficacement l’élément défaillant (sans urgence). Il est à noter que ces professionnels ont suivi une formation spéciale et certifiante, délivrée par ce fabricant.

Quels sont les points qui distinguent les deux modèles de batterie ?

Le modèle IQ Battery 3T peut stocker une quantité d’électricité de 3,5 kWh au total. De plus, il intègre quatre micro-onduleurs bidirectionnels de 320 Va qui forment un réseau d’une puissance nominale de 1,28 kW. Le courant de sortie nominal s’établit à 5,6 A. La fréquence nominale par plage est de 50/47-52 Hz. L’autre modèle IQ Battery 10T possède une capacité de stockage totale de 10,5 kWh. Il comprend douze micro-onduleurs bidirectionnels intégrés, affichant une puissance nominale de 3,84 kW.

Ces deux options de stockage d’énergie CA sont intelligentes, fiables et sûres. Les installateurs peuvent y recourir afin de planifier rapidement et efficacement des systèmes de production d’électricité aux bonnes dimensions, correspondant aux besoins de chaque client. Ces batteries LFP de dernière génération peuvent être raccordées à des systèmes solaires nouvellement installés ou à des infrastructures existantes. Leurs utilisateurs ont la possibilité de les surveiller et de les contrôler constamment à l’aide d’une application mobile dédiée. Cela représente une aide précieuse à l’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque produite et stockée.

Le lancement de ces dispositifs à partir de fin mars

D’après Maâty Bouanane, responsable de ventes d’Enphase, ces deux systèmes de stockage d’énergie sont actuellement commercialisés en France. En revanche, les opérations d’installation commenceront en avril 2023. Il convient de préciser que ces produits sont également disponibles en Allemagne, en Belgique, en Autriche, en Suisse et aux Pays-Bas. Cette société souhaite que les propriétaires et les installateurs français se familiarisent davantage avec ces technologies. Jusqu’à présent, en France, seuls 5 % des utilisateurs d’un système photovoltaïque stockent leur production d’énergie à l’aide d’une batterie. En Allemagne, cette proportion s’élève à 80 %. Pour obtenir plus d’informations sur la technologie IQ Battery, rendez-vous sur enphase.com.