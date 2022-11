Harmony Energy dévoile plus grand système de stockage d’énergie par batterie d’Europe

Ce système de stockage résultant de plusieurs millions d’euros d’investissement est un projet du groupe anglais Harmony Energy. Ce dernier est une grande entreprise spécialisée et réputée dans le développement et l’exploitation de batteries de stockage à grande échelle. Le système en question, quant à lui, s’agit d’un énorme site de stockage d’énergie installé dans la ville de Yorkshire, à l’est de l’Angleterre. La nouvelle centrale, que le groupe qualifie comme étant la plus grande de l’Europe, viendra en aide à la population britannique dès le courant de cet hiver.

Un amorçage précoce

Selon l’Office des marchés du gaz et de l’électricité, le Royaume-Uni risque d’être bientôt confronté à une pénurie de gaz. En cause, la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Cette crise énergétique aura des impacts sur la production d’électricité. Par conséquent, la population anglaise pourrait bien avoir des difficultés à passer confortablement cet hiver. C’est pour ces raisons que Harmony Energy a décidé de lancer le projet bien plutôt que prévu. Le groupe vise à fournir de l’énergie électrique stable aux ménages britanniques. Et cela, dans le but de mieux faire face à cette période hivernale qui s’annonce difficile. Pour rappel, le lancement du système est initialement prévu pour décembre 2022, puis mars 2023. L’opération devait donc inclure deux phases qui seront tenues à ces dates respectives. Les batteries seront alimentées par des énergies propres issues d’éoliennes et de technologies photovoltaïques. Elles stockeront l’électricité générée et ne libèreront du courant que lorsque les demandes seront à la hausse, notamment durant l’hiver.

Une technologie Tesla à la base du système

Pour concevoir cette centrale de stockage, Harmony Energy a utilisé la technologie Tesla Megapack. Il s’agit d’une puissante batterie développée par la firme d’Elon Musk. Une unité de Megapack constitue une solution de stockage qui stabilise le réseau. L’ensemble du système à Yorkshire est capable de stocker jusqu’à 196 MWh de courant en un seul cycle. On sait qu’en moyenne un Tesla Megapack a une capacité de plus de 3 MWh, une quantité d’électricité correspondant aux besoins d’environ 3 600 foyers pendant une heure. Même si l’entreprise n’a pas donné une précision quant au nombre d’unités de Megapack utilisées, on s’attend à en trouver des dizaines sur le site si l’on se base sur de simples calculs. Par conséquent, le centre pourrait alimenter des centaines de milliers de foyers au Royaume-Uni.

Un grand pas vers l’objectif net zéro de l’Europe

Entamer une démarche vers l’objectif net zéro commence par l’adoption d’une source d’énergie renouvelable. Pourtant, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité dépendamment du climat. Tant que ces appareils dépendent des conditions météorologiques, il restera difficile, voire impossible, de se défaire de l’énergie fossile. Il importe ainsi de stocker l’énergie générée dans des batteries afin d’établir un système énergétique sûr et stable. La centrale mise en place par Harmony Energy constitue l’infrastructure nécessaire qui complète les appareils écologiques utilisés dans le cadre du lancement vers le net zéro.