Connaissez-vous la différence entre les panneaux solaires et les panneaux photovoltaïques ?

À tort, la plupart d’entre nous croient que le terme « panneau solaire » peut toujours être remplacé par « panneau photovoltaïque ». Dans certains contextes, cela ne change rien à la signification de la phrase, mais ce n’est pas toujours le cas. Il faut savoir que le panneau solaire se décline en divers types d’appareils. Même si ces derniers usent tous de l’énergie du soleil, ils ont chacun un principe de fonctionnement qui leur est propre. Le panneau photovoltaïque est une des déclinaisons les plus populaires du panneau solaire. On vous explique !

Comment fonctionnent les panneaux photovoltaïques ?

Avec l’avantage de ne dégager aucun CO 2 , les panneaux photovoltaïques sont utilisés pour produire de l’électricité verte. Ils se reconnaissent par leurs modules de couleur sombre que l’on vient déposer sur les toits. Les panneaux photovoltaïques sont formés à partir de cellules issues du silicium, un matériau photo-réactif et semi-conducteur. Sous l’action du rayonnement solaire, les électrons du silicium entrent en mouvement et finissent par produire une tension électrique. L’énergie ainsi produite est un courant continu qui doit être converti en courant alternatif via un onduleur solaire raccordé aux panneaux. L’électricité est ensuite distribuée dans le réseau électrique de l’habitat, prêt à l’emploi. Elle peut aussi être stockée dans les batteries de l’installation. Certains propriétaires procèdent à la revente du surplus d’énergie produite à EDF.

Et les panneaux solaires ?

Le panneau solaire, rappelons-le, est un terme qui englobe toutes les technologies qui exploitent l’énergie solaire à diverses fins. On compte plusieurs types de panneaux solaires, mais les plus courants sont : les panneaux photovoltaïques, les panneaux hybrides hydrauliques et les panneaux thermiques.

Les panneaux thermiques, appelés aussi capteurs solaires, sont utilisés dans le système de chauffage d’un logement ou de celui de l’eau sanitaire. Leur fonctionnement consiste en la récupération de la chaleur solaire dans le but d’améliorer le confort de vie des occupants de la maison. Le système est composé d’un serpentin comportant du fluide caloporteur et est couvert d’une vitre de verre. Lorsque les rayons atteignent le panneau, la température du fluide augmente. Ici, le serpentin est de couleur sombre afin d’optimiser sa capacité d’absorption de chaleur. Le fluide réchauffé se déplace jusqu’à l’échangeur de chaleur, point sur lequel l’eau récupère des calories, et donc se réchauffe, avant d’être distribuée dans toute la maison.

Les panneaux hybrides hydrauliques sont une combinaison des panneaux photovoltaïque et thermique. Ils sont, eux aussi, utilisés pour le système de chauffage pour le logement. Le système est équipé d’un panneau photovoltaïque classique qui se sert du rayon solaire pour produire de l’électricité. En dessous de la plaque se situe un système thermique prévu pour récupérer les calories des cellules photovoltaïques. Porté à haute température, le fluide caloporteur effectue ses actions afin de chauffer l’eau ou l’ensemble du bâtiment.