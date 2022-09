Il invente un système de chauffage écologique et innovant qui récupère la “chaleur solaire” des toitures en ardoise

Certaines inventions naissent d’une expérience, d’un constat ou d’une idée qui tombe sur la tête de l’inventeur comme ce fût le cas de Newton lorsqu’il découvrit la gravité… Hubert Labrousse, vit dans le Maine-et-Loire, et son invention, il la doit à un constat alors qu’il était assis devant sa maison sur un banc en ardoise… Le soleil chauffe, il s’aperçoit que son banc lui chauffe les fesses, mais également qu’il dégage de la chaleur tout autour… Il se dit alors que cette chaleur émise naturellement par l’ardoise pourrait être récupérée… L’homme s’installe alors derrière son bureau et commence à tirer des plans sur la comète pour inventer un système de capture thermique solaire grâce aux toits en ardoise… Depuis plusieurs années, Hubert Labrousse s’intéresse à la capture thermique solaire des toitures fabriquées en ardoise. De ces études, sont nés trois procédés qui permettraient de réutiliser la chaleur dégagée par les ardoises sans modifier l’esthétisme de la toiture. Découverte.

Quel est le premier système ?

Ce premier système porte le nom de VENTILAIRSEC, il consiste à capturer la chaleur qui se forme dans le grenier grâce à une turbine puis à un système qui réinjecte la chaleur dans le système de chauffage. Il permet également de rectifier l’hygrométrie de la maison. Le gain thermique est plutôt modeste puisqu’il est de 4 à 10° par rapport à la température extérieure, en fonction de l’isolation du grenier… Mais il a surtout pour but d’apporter une solution pour assécher les maisons humides.

Et la seconde invention c’est quoi ?

Encore en phase d’expérimentation, le second système consiste à capturer l’air chaud qui se forme entre la couverture d’ardoise et l’isolant. Avec ce système le gain thermique est plus important puisqu’il est de 15 à 17° de plus que la température extérieure. Actuellement, Hubert Labrousse explique que son système performant demande encore des améliorations notamment en matière d’étanchéité.

Et la troisième invention c’est quoi ?

Cette invention date de 2012 et a été étudiée par l’IUT d’Evry (91) qui a accepté de l’installer sur différents montages pour en étudier les fonctionnalités. Elle consiste à introduire du côté du grenier, des lamelles en aluminium, qui rappelons-le, est un puissant conducteur qui transfère très vite la chaleur emmagasinée. Ces petites lamelles forment un « radiateur à ailettes » qui permet un gain thermique de 17 à 30°C par rapport à la température extérieure. L’IUT d’Evry a estimé le rendement thermique par rapport à l’énergie solaire reçue entre 20 et 40% en fonction de la situation réelle des vents ou exposition. Ce qui est deux fois plus que le rendement des panneaux photovoltaïques…

La seule condition étant, bien entendu, de posséder une toiture en ardoise. Cette invention a été brevetée en 2014 sous le numéro INPI 12 01944. Il reste encore pour l’inventeur à expérimenter sa trouvaille sur des structures plus grandes, et à trouver des industriels prêts à se lancer dans la fabrication… “L’utilisation de ce procédé est libre pour les particuliers comme les fidèles au principe d’APPER, le brevet ne concernant que la protection industrielle.” Les idées pour se chauffer mieux et moins cher ne manquent pas, encore faut-il pouvoir les concrétiser… Avec les augmentations faramineuses des coûts des énergies, il faudra forcément des alternatives dans le futur, et celles d’Hubert Labrousse pourraient bien se faire une place au soleil !