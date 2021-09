Toiture solaire, végétalisée ou les deux ?

ès le 1er janvier 2023, la loi Climat et Résilience, publiée le 24 août dernier au Journal Officiel imposera aux constructeurs de nouveaux bâtiments une toiture végétale ou solaire. En France, cette loi concernera les bâtiments commerciaux, artisanaux, hangars, entrepôts de plus de 500 m² mais également les bâtiments abritant des bureaux de plus de 1000 m².

L’année suivante, en 2024, les parkings de plus de 500 m² devront également se doter de ce genre de structure sur 50% de leurs surfaces et sur 100% de la surface si celle-ci présente des ombrières.

Mais comment choisir entre un toit vert, aussi appelé toiture végétale et des panneaux solaires. Ils possèdent tous deux des avantages et des inconvénients… On vous explique tout !

Qu’est-ce qu’une toiture végétalisée ?

Une toiture végétalisée peut s’appeler également toit ou toiture végétale, ou encore éco toit ou toit vert. C’est un aménagement de végétaux installé sur le sommet des bâtiments. La végétation qui se trouve sur ces toits est strictement sélectionnée pour leurs facultés à vivre de manière autonome.

Les toitures végétalisées sont de plus en plus présentes en zone urbaine. Elles s’inscrivent dans un programme de développement durable et isolent naturellement les bâtiments. Qui plus est, elles sont un formidable refuge pour les insectes pollinisateurs qui préserve la biodiversité. Attention, une toiture végétalisée n’est pas un jardin terrasse…

Il existe trois types de toitures végétalisées :

La végétalisation intensive qui se pose sur bois, béton ou TAN, elle se compose de plantes telles que des vivaces, des mousses ou sedums avec une épaisseur de substrat de 15 cm au maximum. Elle ne nécessite quasiment aucun entretien ni arrosage puisqu’elle ne sera jamais accessible.

La végétalisation semi-intensive se pose uniquement sur du béton, car elle se compose de vivaces, mais également d’arbustes et de gazon. Avec une épaisseur maximale de substrat de 30 cm, elle demande un certain entretien mais moins que le dernier type de toiture végétalisée que l’on nomme végétalisation intensive.

La végétalisation intensive s’apparente à une toiture jardin et peut accueillir des arbres ou arbustes, du gazon, un potager… Avec un poids plus conséquent elle se pose sur béton et demande un entretien régulier.

Les avantages d’une toiture végétalisée

Une toiture végétalisée présente de nombreux avantages pour l’environnement. Elle permet de réintégrer la nature en ville, d’améliorer la quantité de CO2 présente dans l’air et de filtrer les polluants atmosphériques. Un éco toit permet également de diminuer la chaleur dans les villes et de retenir les eaux pluviales. Et, bien entendu, un toit végétal favorisera la production d’oxygène en ville.

Les avantages sont aussi financiers puisqu’un toit vert renforce l’isolation thermique et acoustique, demande peu d’entretien et assure l’étanchéité d’un bâtiment. C’est également une formidable valorisation du patrimoine et une utilisation des surfaces habituellement perdues.

Les inconvénients d’une toiture végétalisée

Il existe quelques inconvénients à connaître pour une toiture végétalisée… A commencer par l’inconvénient financier, car il est très difficile d’obtenir un prêt ou un crédit d’impôt pour ce genre de structure, même si cela devrait évoluer… Un toit végétalisé coûte beaucoup plus cher qu’un toit classique et il peut être difficile à réparer s’il venait à présenter fissures ou fuites.

Qu’est-ce qu’une toiture solaire ?

En matière de bâtiment photovoltaïque, il n’existe pas de standardisation. Ces toitures peuvent être de toutes les tailles, de toutes les formes et s’installent partout en France… En revanche, et évidemment elles se composent soit de panneaux photovoltaïques, soit de tuiles solaires. Ces toitures solaires peuvent être installées sur des hangars, des bâtiments agricoles ou des immeubles de bureau, une grande surface… Il n’existe aucune restriction à l’installation de panneaux solaires.

Si la toiture végétale a un rôle plutôt axé sur le développement durable et le retour de la biodiversité, le but principal d’un toit de panneaux solaires est de produire de l’électricité. Et cette électricité sera la plupart du temps réinjectée directement dans le bâtiment qui dispose du toit solaire. Elle se pose sur toiture plate ou inclinée et nécessite un support particulier. Une toiture solaire peut venir se poser sur un bâtiment déjà existant à condition qu’il puisse en supporter le poids (14 kg/m²).

Les avantages d’une toiture solaire

Le principal avantage des toitures solaires, c’est qu’elles produisent de l’énergie renouvelable et gratuite, qui, pour le moment n’est pas taxée et ne provoque aucune émission nocive dans l’environnement. Les panneaux solaires peuvent être utilisés en ville comme à la campagne et si, un surplus de production est avéré, il peut être revendu aux fournisseurs d’électricité. Ce qui permet un amortissement plus rapide. Les panneaux solaires ont une durée de vie de 20 à 35 ans et résistent parfaitement au froid ou aux intempéries.

Les inconvénients d’une toiture solaire

Le principal inconvénient des panneaux solaires réside dans le coût d’installation. L’investissement peut s’avérer très lourd, et s’amortit sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. L’onduleur doit être remplacé tous les 10 ans et les panneaux tous les 25 à 35 ans. Des changements indispensables qui nécessitent plusieurs années après, un nouveau budget relativement conséquent.

Le dernier inconvénient n’est pas technique, mais administratif, car les démarches pour installer des panneaux solaires sont longues (entre 2 et 6 mois minimum) et il peut exister des difficultés de raccordement. En France métropolitaine, la production d’électricité est d’environ 1300 heures par an en moyenne.

Quelle sera alors la meilleure option en 2023 ?

C’est une question cornélienne ! Pour tenter d’y répondre, des chercheurs australiens ont mené une étude sur deux bâtiments de la ville de Sydney. Les deux bâtiments disposent d’une centrale photovoltaïque, mais l’un possède une toiture végétalisée, l’autre non. Cette étude qui a duré 8 mois estime à 4% de plus la production d’électricité du bâtiment végétalisé.

Et ce serait surtout entre 11h et 17h que la production d’électricité est à son maximum. Pendant les autres périodes de la journée, la production est similaire d’un bâtiment à l’autre. Ceci serait dû au fait que le toit végétalisé permet de garder la fraîcheur sur le béton en-dessous et ainsi évite la surchauffe des panneaux… Il peut y avoir une différence de 20°C entre les deux toits !

Le toit végétalisé joue parfaitement son rôle de vecteur de la biodiversité puisqu’il attire 10 fois plus d’espèces d’insectes et 4 fois plus d’espèces d’oiseaux ! Les chercheurs auraient donc tendance à privilégier une toiture végétalisée, mais précisent que cela demande plus d’entretien qu’une toiture solaire !