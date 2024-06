Dans la nature, le sol absorbe l’eau de pluie avant que celle-ci ne s’évapore dans l’atmosphère ou ne s’écoule dans les cours d’eau. Un américain du nom de Jonah Goodman est parti de ce mécanisme naturel pour trouver une solution au problème d’inondation de sa propriété provoqué par le ruissellement des eaux pluviales. « La gestion de ce ruissellement et des inondations du sous-sol était un problème constant », a-t-il affirmé. Et pour cause, l’endroit dispose d’un garage pour trois voitures dont la grande toiture recueille une importante quantité d’eau lorsqu’il pleut.

Afin de protéger les biens stockés à l’intérieur du garage et lutter contre l’inondation, l’homme a fait appel à un paysagiste pour végétaliser le toit de celui-ci. Une intervention a d’autant plus été nécessaire, car certaines des structures en bois du bâtiment commençaient à pourrir en raison de l’humidité. Pour ce faire, ils ont installé des cadres métalliques sur le toit pour maintenir les plantes en place. Ces dernières ont ensuite été cultivées dans des plateaux en plastique remplis de terre. Concernant les spécimens plantés, le propriétaire a veillé à ce qu’il s’agisse de plantes nécessitant le moins d’entretien possible. Aussi, il a opté pour des plantes vivaces indigènes, comme le sedum et la verdure feuillue.

Basement flooding mixed with a failing garage roof convinced Jonah Goodman to replace his garage roof with a green roof, and now he and his family are enjoying the benefits.

"It is an upfront investment for longer-term greener benefits."https://t.co/5jvzmBZvZ0

— Petworth News (@petworthdcnews) July 6, 2023