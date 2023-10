Kö-Bogen II, un bâtiment recouvert de 30 000 plantes à Düsseldorf, « une aubaine pour la biodiversité »

Aujourd’hui, diverses nouvelles idées surgissent pour atténuer le réchauffement de notre planète. Dans l’industrie de la construction, des architectes travaillent sur des solutions performantes afin de réduire l’empreinte carbone des bâtiments et de contribuer à améliorer la qualité de l’air dans les villes. Le toit végétalisé compte ainsi parmi les méthodes les plus répandues pour maintenir les bâtiments plus frais. Mais à travers ce projet durable Kö-Bogen II récemment achevé, le cabinet d’architecture Ingenhoven, basé en Allemagne, ne se limite pas à créer un espace vert sur la toiture d’un bâtiment. Il a également recouvert de haies les murs extérieurs de l’immeuble. Au total, une distance impressionnante de 8 km est couverte de plantes. Ce qui fait de ce projet la plus grande façade verte européenne. Nous vous convions à mieux connaître cette prouesse architecturale à travers cet article.

Les particularités du Kö-Bogen II

Inspiré du mouvement Land Art, ce projet de construction durable est composé d’un bâtiment principal de cinq étages et d’un bâtiment adjacent triangulaire de trois étages. L’immeuble principal est destiné à accueillir des bureaux, des magasins, des restaurants et un parking souterrain. Il mesure 42 000 m² et s’élève à 27 m de haut. Au cœur de Düsseldorf, il se démarque par sa forme trapézoïdale avec une façade inclinée. Sa toiture et ses murs extérieurs sont recouverts de plus de 30 000 haies. À côté de ce grand immeuble d’affaires, le bâtiment triangulaire, qui est plus petit, dispose aussi d’un toit végétalisé et incliné vers le sol, permettant aux passants d’y accéder facilement. Ces deux bâtiments futuristes forment une superbe entrée sur la Gustav-Gründgens-Platz. Aux alentours se dressent des monuments historiques, dont le Dreischeibenhaus bâti en 1960 et le Schauspielhaus datant de 1970.

Les avantages écologiques de cette façade verte

L’immeuble Kö-Bogen II est à la fois esthétique, durable et écologique. Ce projet est une manière d’intégrer la nature et ses vertus au cœur d’une zone urbaine parsemée de bâtiments et d’infrastructures en béton. Il contribue considérablement à l’amélioration du microclimat de la ville. Selon l’entreprise Ingenhoven, les haies empêchent les rayons solaires d’atteindre la structure du bâtiment durant les périodes chaudes. Ce qui permet de garder l’intérieur de l’immeuble frais, tout en atténuant le réchauffement urbain global. Il est bon de préciser que les surfaces bitumineuses et minérales traditionnelles constituent de véritables pièges à chaleur.

Ce type de construction végétalisé aide également à résoudre les problèmes d’inondation dans les villes. En fait, le manque d’irrigation naturelle et les surfaces scellées en zone urbaine perturbent le cycle naturel de l’eau. En revanche, les toits verts permettent d’éviter de surcharger les égouts. Outre cela, les espaces verts urbains améliorent la qualité de l’air et l’humidité atmosphérique, retiennent la poussière et absorbent les bruits. Ils contribuent à restaurer la biodiversité locale en fournissant un habitat aux oiseaux et aux insectes. D’après Ingenhoven, sur le plan écologique, les haies du Kö-Bogen sont comparables à quelque quatre-vingts arbres à feuilles caduques en pleine croissance.

Le choix de plantes et leur entretien

Pour réaliser cette façade verte, les architectes ont choisi le charme, une espèce de feuillus indigènes qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver. Ainsi, les haies de ce bâtiment avant-gardiste sont maintenues agréables toute l'année. Elles nécessitent néanmoins un entretien spécifique. Un représentant d'Ingenhoven a affirmé qu'il faut les tailler trois fois par an. Les eaux pluviales stockées sur le toit serviront à arroser ces plantes. Pendant les saisons sèches, un système d'alimentation en eau assisté par des capteurs intelligents assurera leur irrigation. En outre, chaque plante sera régulièrement inspectée par des jardiniers qualifiés. Plus d'informations : ingenhovenarchitects.com.