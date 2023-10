Ces villes françaises disposent de vergers urbains dans lesquels vous pouvez cueillir des fruits librement

Parfois, sur les réseaux sociaux, on voit apparaître des photos de fruits ou de légumes suivies d’un « servez-vous ». Des particuliers ayant un stock de fruits ou de légumes trop importants les proposent gratuitement au pied de leur porte à qui en veut. Des initiatives altruistes qui évitent le gaspillage alimentaire et permettent à ceux qui ne possèdent pas de vergers ou de potagers de profiter de produits ultra-frais. Mais saviez-vous que certaines villes de France avaient franchi le cran au-dessus, en proposant des vergers partagés. Concrètement, les arbres fruitiers sont plantés et entretenus par la municipalité et leurs fruits sont à la disposition des habitants. Découvrez cette superbe invention que sont les « vergers urbains ».

Des arbres fruitiers en centre-ville, vraiment ?

Non, ce n’est pas une blague, de nombreuses villes de France comme Bordeaux, Lyon, Dijon ou Nantes ont instauré des vergers urbains dans leurs quartiers. L’idée étant de végétaliser la ville, mais de manière utile. Non seulement, ces arbres fruitiers reverdissent la ville, mais ils créent aussi un lien social entre les habitants venus profiter des fruits. De plus, pour certains, ils sont aussi une source alimentaire gratuite de fruits frais et par les temps qui courent, c’est plutôt une bonne idée.

Les exemples des villes de Lyon et de Bordeaux

Précisons que ces deux villes ont, à leur tête, une municipalité à majorité écologiste et que cela n’est peut-être pas tout à fait un hasard. La municipalité de Lyon a pris l’engagement de réaliser un verger par an dans chaque arrondissement d’ici à la fin du mandat actuel, totalisant ainsi 54 vergers d’ici à 2026. Ces espaces verts seront créés avec l’objectif de reconnecter les résidents à la nature nourricière, de favoriser le développement de la biodiversité en milieu urbain, d’améliorer la qualité de vie globale et de stimuler les liens sociaux. Dans une approche participative, les citoyens lyonnais seront invités à s’impliquer dans l’entretien de ces vergers communautaires. Retrouvez la liste des vergers partagés à Lyon. À Bordeaux, c’est du programme « Plantons 1 million d’arbres » que dépendent les vergers urbains. Il en existe un, par exemple, à l’université Bordeaux Montaigne, un véritable atout pour les étudiants.

Et comment savoir si un verger urbain se trouve près de chez vous ?

Ce que l’on ne sait pas toujours, c’est qu’il existe dans toute la France, mais pas uniquement dans les grandes villes, des « spots » pour cueillir fruits et légumes, sans débourser un centime. Pour savoir si vous pouvez cueillir des pommes, des noisettes ou des cerises, rendez-vous sur la carte collaborative de Falling Fruit. Il suffit d’entrer votre adresse postale, puis de choisir « fruits comestibles ».

À titre personnel, nous avons appris que des pommes étaient disponibles gratuitement à deux pas de chez nous et des cerises aussi, mais il est trop tard pour cette année. Cette carte étant collaborative, vous pouvez aussi indiquer un nouveau lieu d’arbres fruitiers en libre-service, si vous en connaissez. Étonnamment, cette carte ne propose pas les « coins à champignons », des lieux tenus secrets de générations en générations, qui ne sont pas près d’être référencés !

Que pensez-vous de cette initiative en milieu urbain ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .