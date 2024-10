Je vous explique comment différencier rapidement un marron d’une châtaigne

Noël approche dans quelques semaines, et les fameux films de Noël débarquent dès le 14 octobre sur vos chaînes préférées. On va en manger de la comédie romantico-dramatique qui finit toujours par un baiser sous le sapin ! Mais, ce que nous risquons de déguster aussi, c’est la fameuse dinde aux marrons, ou encore les marrons glacés. Je me suis demandé quelle était la différence entre un marron et une châtaigne, car j’ai souvent entendu dire que les marrons n’étaient pas très comestibles. Quant aux châtaignes, j’en fais des confitures, mais jamais avec des marrons ! À moins que je ramasse des marrons en les prenant pour des châtaignes. Bref, je vous explique leurs différences, et vous conter une légende paysanne autour de ces fruits d’automne. Découverte.

Qu’est-ce qu’une châtaigne ?

Pour élucider ce mystère, il va falloir parler botanique pour comprendre. La châtaigne est donc le fruit du châtaignier, un arbre de la famille identique à celle des chênes et des hêtres, des feuillus parfaits pour le bois de chauffage. Elle est contenue dans une enveloppe épineuse appelée bogue, qui s’ouvre en automne pour libérer les fruits. La châtaigne est un fruit sec composé d’une peau brune, lisse et d’une chair blanche et comestible, riche en glucides. On la consomme généralement cuite, sous forme de purée, grillée ou en farine. Dans le bogue, on peut trouver jusqu’à quatre châtaignes ensemble. Les marrons, eux, sont « seuls » dans leurs bogues.

Qu’est-ce qu’un marron ?

Lorsque l’on parle de « dinde aux marrons » ou de marrons glacés, en réalité, nous ne mangeons pas de « marrons naturels », mais de grosses châtaignes cultivées pour la consommation. Concrètement, les marrons que l’on trouve sur les allées, ou dans les cours d’école, sont des « marrons d’Inde », et ils sont toxiques, absolument pas comestibles ! Les fruits du marronnier d’Inde sont ornementaux et ne doivent surtout pas être mangés. Ainsi, lorsque vous dégustez des marrons glacés, vous mangez de grosses châtaignes cultivées à cet effet. Les deux fruits sont bien différents, et ma grand-mère avait raison quand elle me disait que les marrons étaient du poison.

Connaissez-vous cette drôle d’histoire de marrons dans la poche ?

Là encore, cela relève de mes souvenirs, lorsque mon grand-père partait à la chasse, il avait toujours des marrons et non des châtaignes dans sa poche. Il me disait : « c’est pour mon mal de dos » ! Quelques années plus tard, je me dis que c’était sûrement une croyance ou un remède de grand-mère ! Après quelques recherches, j’ai découvert qu’un mythe existait sur « les marrons dans la poche ». Cette légende paysanne dit qu’en mettant des marrons d’Inde dans votre poche, vous soulagez les maux de dos, les hémorroïdes, et empêchez les virus de vous atteindre.

En y réfléchissant, le marron d’Inde étant toxique et non comestible, il contient de l’escine, largement utilisée en phytothérapie et en cosmétique pour ses bienfaits sur la circulation sanguine et connue pour son action anti-inflammatoire. Au pire, les marrons se ramassent à foison, cela vaut le coup d’essayer d’un glisser un dans votre poche et de voir si les virus vous atteignent ou non ? Connaissiez-vous cette différence entre les deux fruits ? Et, la légende paysanne ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .