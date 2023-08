Du confort au volant à l’appareil de massage pour le dos, les inventions étonnantes de Jack Gerbeau

On les appelle inventeurs et parfois Géotrouvetout, ces citoyens lambdas, passionnés d’inventions. Ils créent, imaginent, fabriquent des objets du quotidien, avec pour seul objectif d’améliorer le confort des utilisateurs. Du côté de Monteton, un tout petit village de 327 habitants, dans le Lot-et-Garonne, vit un Géotrouvetout du nom de Jack Gerbeau. L’inventeur, qui vise cette année le concours Lépine avec l’une de ses inventions, est un ancien carreleur aux multiples casquettes. Il a inventé deux produits diamétralement opposés, l’un est un masseur pour soulager les maux de dos, et l’autre, un convertisseur pour voiture électrique. Aucun rapport entre les deux, mais c’est un peu la vie de l’inventeur qui est aussi volontaire à la sécurité civile de Marmande et destructeur de nids de frelons asiatiques auprès des particuliers. Présentation des deux nouvelles inventions de ce touche-à-tout très inventif.

L’idée de l’invention du masseur pour le dos

Un jour, Jack Gerbeau regarde une émission sur les vaches qui sont apaisées grâce à un appareil qui leur masse le dos. Elles semblent apprécier la manœuvre et Jack se demande alors pourquoi les « humains » ne pourraient pas bénéficier d’un système semblable. Il imagine donc un prototype similaire qu’il baptise Jack Système et envisage de se présenter au concours Lépine 2024, dans l’objectif de le remporter bien entendu. Pour protéger son invention, il dépose immédiatement un brevet à l’INPI, et s’attèle à la fabrication à partir de ses propres connaissances, relate le site Actu.fr.

Le Jack Système, qu’est-ce que c’est ?

Jack Gerbeau a mis au point un appareil de forme cylindrique qui promet une expérience de détente et de massage inégalée pour le dos, adaptée à tous, que l’on soit femme, homme ou enfant. Ce projet ambitieux ne restera pas un simple concept, car le Jack Système sera bientôt disponible pour le grand public, prévu pour la fin du mois de juillet. L’inventeur affirme qu’il y en aura pour tous les goûts et couleurs, offrant même la possibilité de choisir entre une version avec ou sans savon, selon les besoins de chacun. Jack aurait pu participer au concours Lépine 2023, remporté par le système adaptable aux fauteuils roulants Omni, mais il n’était pas suffisamment prêt. Ce sera le cas pour 2024, et il est convaincu de remporter une médaille.

La seconde invention : un convertisseur pour voiture électrique

Le développement de Jack Système ne semble pas satisfaire l’insatiabilité de l’inventeur. En effet, en parallèle, il développe aussi un projet ambitieux dans un tout autre domaine : l’automobile. Cette invention se présente comme un boîtier ingénieux conçu pour convertir efficacement une voiture à moteur conventionnel en une voiture entièrement électrique, utilisant l’énergie cinétique à la manière d’une éolienne. Jack Gerbeau assure que l’installation du boîtier peut être réalisée en seulement quinze minutes, sans nécessiter de modifications préalables du véhicule. Son objectif est de permettre aux conducteurs de parcourir de longues distances, comme un trajet Paris-Marmande d’environ 650 km, sans recourir à la recharge de la voiture. Le projet est actuellement en phase de test et devrait voir le jour d’ici à la fin de l’année 2023. Si tout se passe comme prévu, cette innovation pourrait révolutionner l’industrie automobile en offrant une solution pratique et écologique pour les longs trajets sans nécessité de recharge fréquente.