Super Vest, un tee-shirt de massage par électrostimulation et thermothérapie pour soulager les douleurs musculaires

Il n’est pas rare de se retrouver avec un mal de dos en cas d’une mauvaise posture prolongée, à la suite d’une activité sportive intense ou au port d’une charge lourde… C’est un problème courant qui touche des millions de personnes à travers le monde et 67 % des Français déclarent en souffrir, selon les chiffres du ministère de la Santé. Pour soulager le mal de dos ou du cou, le Dr. Dave, un physiothérapeute, a conçu un gilet innovant capable d’offrir un soulagement rapide, en seulement 20 min. Actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter, le « Super Vest » associe deux techniques innovantes pour soulager les tensions musculaires : le massage par électrostimulation et la thermothérapie.

Super Vest pour soulager les douleurs cervicales et dorsales « à moindre coût »

Les douleurs cervicales et dorsales sont parmi les causes les plus fréquentes de consultations médicales. C’est à la suite de ce constat que Dr. Dave a eu l’idée de créer un gilet capable d’éliminer ces types de douleurs en seulement quelques minutes, et cela, quelle qu’en soit la cause. Les douleurs au dos ou au cou peuvent être amplifiées par une « faiblesse musculaire » ou par d’autres facteurs tels que le surpoids, l’anxiété et le stress. Le physiothérapeute promet que ce gilet est pratique et efficace, tout en étant bien moins cher que des séances de physiothérapie. Toujours selon le physiothérapeute, le Super Vest « aide à libérer les tensions musculaires en seulement 20 min par jour et pour un coût inférieur à celui d’une seule séance de physiothérapie ».

Super Vest pour une utilisation quotidienne, où que vous soyez

Le plus grand avantage est que vous pouvez l’utiliser au quotidien et le porter partout, à tout moment. Il est peu encombrant, contrairement à certains appareils anti-douleurs tels que la table d’inversion ou le tapis de fleurs. Il vous suffit de le porter pour profiter d’un massage apaisant, où que vous soyez. Ce gilet peut vous être utile en cas d’insomnie, d’anxiété, de douleurs musculaires ou tout simplement pour améliorer votre posture. En effet, grâce à sa conception ergonomique et aux fonctions intelligentes dont il dispose, il peut aider à soulager les douleurs dorsales, tout en améliorant la posture. De plus, ce gilet est conçu avec un matériau lavable, élastique, respirant et léger pour un excellent confort de port et peut être personnalisé et adapté à toutes les tailles.

Super Vest, massage par électrostimulation et thermothérapie

Le Super Vest soulage les douleurs dorsales et cervicales grâce à des impulsions électriques, mais également en diffusant de la chaleur via des rayons infrarouges. Notons que la chaleur aide à détendre les muscles, car elle favorise la circulation sanguine. C’est une technique utilisée par les physiothérapeutes et les chiropracteurs depuis des décennies. Le massage par électrostimulation, quant à lui, est particulièrement efficace pour soigner les douleurs lombaires, tout en renforçant les muscles.

Le gilet « révolutionnaire » du Dr. Dave est capable de soulager les douleurs musculaires, libérer les nerfs pincés et soulager la pression rapidement, sans prise médicamenteuse. À noter que ce gilet propose 3 niveaux de température, 10 niveaux de puissance et 16 modes. À l’heure où nous écrivons cet article, la campagne de crowdfunding du Super Vest a permis de lever plus de 42 000 €. Ce montant a largement dépassé les 2 388 € demandés. Plus d’informations : Kickstarter. Que pensez-vous de ce gilet massant ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risque potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.