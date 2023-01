Japon : l’invention d’un coussin qui imite la respiration humaine pour réduire le stress et l’anxiété

La culture japonaise est riche en gadgets de tous genres et en inventions plutôt insolites. Le pays du manga, du cosplay et des sushis nous réserve parfois d’étranges objets qui, il faut bien l’avouer, nous laissent un peu pantois. C’est le cas de ce coussin appelé Qoobo ! Un drôle de coussin tout doux qui remue la queue comme un chat. Ce drôle d’objet rond et moelleux recouvert d’une fourrure synthétique possède donc une queue que vous pouvez faire remuer. L’objectif de cette invention étant de vous apaiser lorsque vous êtes stressés, comme vous le feriez en câlinant un vrai chat.

Le coussin Qoobo, qu’est-ce que c’est ?

Cet étrange objet développé par la société japonaise Yukai Engineering se dote d’une batterie dont l’autonomie est de huit heures. La batterie incorporée permet au coussin de remuer la queue et plus vous le câlinerez, plus la queue s’agitera. La seconde idée est d’épargner les inconvénients d’avoir un animal en chair et en os à ceux qui veulent câliner une sorte de boule de poils ressemblant de loin à un chat. Il est aussi une alternative pour les personnes allergiques aux poils de chat. Yukai Engineering présente son invention comme un robot thérapeutique qui aide à apaiser les tensions et le stress accumulés. Inventé en 2017, il est toujours disponible sur Ebay au prix de 119.44 $ hors frais de port.

Comment fonctionne le Qoobo ?

La queue du coussin s’agite de trois manières différentes en fonction des “gratouilles” que vous lui accorderez ! Si vous le caressez doucement, la queue s’agitera doucement et plus vous exercerez un mouvement rapide, plus la queue gagnera en vitesse. Et si vous l’abandonnez trop longtemps, le coussin remuera cette drôle de queue tout seul, vous signifiant son mécontentement d’être délaissé. Selon le fabricant, la Tail therapy – ou « queue thérapie » en français provoque un sentiment de confort et de bien-être et se révèle être un excellent anti-stress. Dommage qu’il ne ronronne pas, la ronronthérapie fonctionne aussi ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site officiel Qoobo.

Yukai Engineering récidive en 2023 avec l’oreiller respiratoire

Cette société japonaise spécialisée dans la robotique apprécie les coussins. Lors du dernier CES de Las Vegas, elle a présenté sa dernière invention : un incroyable oreiller qui donne l’impression de respirer comme un humain. Concrètement, lorsque vous le serrez, il « respire » calmement et encourage donc l’utilisateur à calquer sa respiration sur la sienne afin de l’aider à se détendre.

L’entreprise est certaine que ce coussin connaîtra un succès mondial, il faut dire que le stress touche environ 9 Français sur 10 durant leur vie. Les femmes sont généralement plus touchées par le stress que les hommes, que ce soit au travail ou à la maison. Un mal-être qui peut provoquer des troubles du sommeil, de la fatigue et mener à des troubles dépressifs comme le burn-out. Si ce coussin se révèle efficace, il se peut qu’il fasse un véritable carton dans le monde. À suivre… Plus d’informations sur qoobo.info.