Une infirmière invente un oreiller musical pour déstresser les patients avant une intervention chirurgicale

Lorsque l’on est transporté aux urgences d’un hôpital, nous savons que nous allons devoir patienter de très longues heures. En France, le système hospitalier est en souffrance et les patients admis aux urgences patientent dans les couloirs la plupart du temps. Un phénomène qui n’est pas l’exclusivité de la France, mais de nombreux pays d’Europe. Au Danemark, Lisa Antonsen est infirmière au service de médecine d’urgence de l’hôpital universitaire d’Odense, et l’attente aux urgences est aussi un problème pour les soignants. Pour tenter de déstresser les patients, elle a inventé un oreiller musical qui permet de patienter dans les couloirs. En effet, on le sait, la musique adoucit les mœurs et permet d’attendre plus sereinement. Découverte.

D’où lui est venue cette idée ?

Dans une étude parue sur Onlibrary.wiley.com, l’infirmière explique qu’elle a inventé ce nouveau dispositif pour « examiner l’aspect faisabilité d’une intervention musicale, examiner l’association entre la musique et la douleur, la relaxation et le bien-être et explorer l’expérience des patients d’écouter de la musique en attendant une chirurgie aiguë ». Ressentir du stress lorsque l’on est aux urgences ou que l’on doit subir une intervention chirurgicale est une réaction normale. Chez certains patients, il se traduit par état d’anxiété amplifié qui peut parfois empêcher l’intervention comme une tension artérielle beaucoup trop élevée. L’infirmière a donc présenté son étude le 19 octobre 2022 lors du Congrès européen de médecine d’urgence.

L’oreiller musical qu’est-ce que c’est ?

Lisa a ainsi confié un oreiller musical à ses patients en phase d’attente pendant 30 min. Ils devaient alors évaluer leurs douleurs et leur état de relaxation sur une échelle allant de 0 à 10. Pour elle, l’association entre la musique et la réduction de la douleur est presque une évidence. Seize femmes et quatorze hommes, en attente d’une intervention, se sont vus confier un oreiller musical. Tous étaient en attente d’une opération chirurgicale non programmée, donc urgente. À l’intérieur de l’oreiller se trouve un haut-parleur et un lecteur MP3 ainsi qu’un programme de musicothérapie spécialement destiné à faire baisser le stress. Ce dispositif non médicamenteux procure une alternative aux calmants que l’on administre en général lorsque le stress est trop présent. Selon les premiers résultats, les patients en attente auraient évalué leur douleur à 4.8 en arrivant, puis à 3.7 après une demi-heure de musique. Quant à leur état de stress, il serait passé de 7.6 à 4.6, simplement avec un peu de musique douce dans les oreilles. Le bénéfice pour les patients est évident, mais il l’est aussi pour les soignants qui ont parfois à gérer des patients furieux par les longues attentes.

De nombreuses autres études sur la musique à l’hôpital

Inventer la musique à l’hôpital ne date pas d’hier ! En 1914 déjà, un article de presse, publié par le docteur Evan O’Neill Kane, expliquait qu’un phonographe disposé dans une salle d’opération permettait de rendre les patients plus sereins. Par ailleurs, 73 autres études attestent également des bienfaits de la musique sur le stress des patients. La musique lors des interventions chirurgicales agirait sur le stress, mais également sur l’administration d’antidouleurs ou de médicaments décontractants. Après avoir déjà testé une intervention chirurgicale sous anesthésie locale lors d’une arythmie cardiaque, en musique, nous pouvons attester que le stress était beaucoup moins présent que sans musique…