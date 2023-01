Stoov : l’invention d’un coussin chauffant par infrarouges, écologique et économe en énergie

D’après les dernières prévisions météorologiques, et après quelques semaines très douces pour la saison, le froid serait en passe de revenir. Nous allons donc devoir pousser les chaudières, allumer les poêles à bois et cheminée pour avoir chaud. Mais, il va aussi falloir optimiser notre consommation, car on le sait désormais, le gaz a déjà augmenté de 15 % au 1ᵉʳ janvier, et il en sera de même pour l’électricité dès le 1ᵉʳ février prochain. Pour rester au chaud lorsque l’on regarde la télé, ou si l’on est en télétravail, pourquoi ne pas opter pour un coussin ou une couverture chauffante. La marque Stoov proposent des produits chauffants qui conjuguent design élégant et durabilité. Couvertures ou coussins chauffants, la marque néerlandaise pourrait vous aider à faire quelques économies. Découverte.

Stoov c’est qui ?

Stoov n’est pas une nouvelle société en matière de produits chauffants. L’entreprise a été fondée en 2014 aux Pays-Bas, elle est l’une des spécialistes des coussins et des couvertures chauffantes durables. Le système inventé par Stoov fonctionne grâce à un système infrarouge sans fil à ondes longues, pensé pour augmenter la température corporelle à tous moments et en tous lieux. Sur chaque produit, trois modes de réglages sont disponibles (34°, 38° et 42°). Vous pouvez donc emporter vos couvertures et vos coussins partout, et même pour prendre un café en terrasse.

Réchauffer les personnes sans réchauffer la planète !

Le slogan de Stoov est net et précis et c’est aussi une philosophie intéressante, pour nous qui cherchons à économiser. Bien sûr, les éléments chauffants nécessitent d’être rechargés avec une batterie externe, mais selon les études menées par l’entreprise, le coussin permettrait, s’il est utilisé chaque jour, de gagner 80 € par an sur sa facture d’électricité. Quant à la couverture chauffante, Stoov annonce une économie de 134 € environ. Pour utiliser les éléments chauffants, il suffit de s’allonger sur la couverture, ou de s’installer contre le coussin. Écologiquement, les matériaux utilisés pour la conception des produits sont durables et fabriqués en PET recyclé afin de limiter les déchets plastiques. De plus, tous les éléments des produits sont détachables pour être mieux recyclés.

La couverture laineuse Stoov Big Hug

Cette couverture design mesure 45 centimètres sur 135 centimètres et vous procurera de 1.5 à 3 heures de chaleur sans interruption, parfaite donc, pour regarder un film ! Elle dispose de deux éléments chauffants (dos et fesses) et intègre une batterie de 2600 mAh. Composée de 90 % de polyester et de 10 % d’acrylique, elle reste agréable et douce au toucher, pour des instants cocooning. La couverture peut être lavée en machine (30° C) mais ne supporte ni sèche-linge, ni repassage, ni nettoyage à sec, ni agent de blanchiment.

Stoov Big Hug XL Laineux Couverture Chaffante - Technologie de Chauffage Infrarouge - Éléments de Chauffage - Sans fil - 1,5/3 Heures de Chaleur - 45 ... Stoov Big Hug Laineux est un coussin chauffant sans fil avec deux élém...

Nos coussins Laineux sont composés de 90 % de polyester et de 10 % d'a...

Lavez la housse à 30 ̊C maximum, mais ne la repassez pas. N'utilisez p... 159.95 € Vérifier

Le coussin laineux Stoov One

Comme pour la couverture, ce coussin One dispose d’une batterie de 2600 mAh, mais sa petite taille augmente son autonomie. Il peut, en effet, vous assurer de 2.5 à 6 heures de « chauffage », sans aucune consommation électrique pendant son fonctionnement. Qui plus est, si vous souffrez de maux de dos ou cervicaux, il peut aussi vous soulager en maintenant les parties douloureuses bien au chaud. Il est également possible de l’utiliser à l’extérieur, il serait, par exemple, parfait pour meubler un studio de jardin !

Stoov One Laineux Coussin Chauffant - Technologie de Chauffage Infrarouge - Éléments de Chauffage - Sans fil - 2,5/6 Heures de Chaleur - 20 x 23 cm - ... Stoov One Laineux est un coussin chauffant sans fil. Des heures de cha...

Nos coussins Laineux sont composés de 90 % de polyester et de 10 % d'a...

Lavez la housse à 30 ̊C maximum, mais ne la repassez pas. N'utilisez p... 99.95 € Vérifier

Le coussin extérieur Stoov Ploov

Ce dernier modèle avec sa housse en oléfine, un tissu doux et conçu pour résister au soleil, à l’eau et aux salissures, vous pourrez vous autoriser un petit café en terrasse, même s’il fait un peu froid. Il se dote d’un élément chauffant infrarouge intégré de 12 watts qui vous réchauffe jusqu’à 42° C. La batterie de 2600 mAh dure de 2,5 à 5 heures. Cette version de coussin est aussi lavable en machine, mais à 40° C, en revanche, elle ne supporte pas non plus le sèche-linge, etc.