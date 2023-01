Vous aimiez prendre un verre en terrasse dans un café en toutes saisons, grâce au chauffage ou à la climatisation ? Depuis mars 2022, vous avez le choix entre transpirer ou être frigorifié puisque le décret du 31 mars 2022 sur la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 l’interdit. Les restaurateurs n’ont donc plus l’autorisation de proposer du chauffage ou de la climatisation sur leurs terrasses. Comme c’est un vrai manque à gagner pour certains, alors deux jeunes femmes originaires du Nord ont inventé le Cuchöt, un coussin chauffant « écoresponsable » et made in France. Leur slogan dit Réchauffe la Lune, pas la Terre, une manière humoristique de décrire leur invention qui pourrait facilement séduire les professionnels. En effet, elle permettrait à ces derniers de rouvrir leurs terrasses, quelle que soit la température extérieure. Présentation.

Les coussins Cuchöt, qu’est-ce que c’est ?

Pascale Nollet et Valérie Dhellemmes, toutes deux originaires des Hauts-De-France, ont imaginé un concept innovant baptisé “Cuchöt” et le commercialisent depuis novembre. L’invention est quelque peu révolutionnaire puisque le coussin se met à chauffer uniquement lorsque l’on pose ses fesses dessus. Le fessier déclenche donc le mécanisme, qui va également chauffer sous les cuisses et le long du dos ! L’idée étant bien entendue de contourner la loi interdisant les chauffages de terrasses, en proposant une invention pratique et écologique.

Pourquoi est-ce innovant ?

L’objectif était avant tout de proposer un dispositif écologique comme le précise Pascale dans une interview accordée à France 3. Par ailleurs, l’inventrice affirme que cette invention est la première en son genre. Elle a notamment beaucoup travaillé sur la durabilité, en fabriquant leurs propres batteries par exemple. Quant à la chaleur, elle est contrôlée via une carte électronique pour être diffusée avec parcimonie. Un coussin chauffant, c’est primitif, le penseriez-vous ? Sachez que la véritable innovation dans cette invention est que le coussin commence à chauffer uniquement lorsque l’on s’assied dessus, d’où la consommation minime d’énergie.

Quelques chiffres très parlants !

Vanter les mérites d’une invention n’est pas très compliqué, mais comment savoir si le coussin Cuchöt est vraiment « une arme contre le réchauffement climatique » ? Avec ces quelques chiffres, le constat est assez vite réalisé :

Un chauffage extérieur de terrasse émet environ 500 000 t de CO₂ chaque année, soit la même émission carbone de 300 000 voitures. Le coussin Cuchöt affiche une émission de CO₂ de 5 g par recharge pour approximativement 8 h d’utilisation.

Un chauffage extérieur de terrasse coûte approximativement 3 600 € par an à son propriétaire. C’est une moyenne établie approximativement sur 200 jours d’ouverture, avant que les tarifs n’explosent. Quant au coussin Cuchöt, il consomme 0,02 € par recharge.

Depuis sa commercialisation au prix de 345 € la pièce, les demandes affluent de toutes parts. À croire que les restaurateurs ont probablement trouvé un moyen de proposer une terrasse chauffée en ce dispositif, et ce, de manière bien écologique.

La mairie de Paris s’insurge !

Étonnant de la part de la maire de Paris, assez réputée pour être très écologiste et penchée sur la question du réchauffement climatique et de la « décarbonation » du centre-ville de la capitale. La mairie de Paris considère les coussins Cuchöt “illégaux”, conformément à la législation en vigueur qui interdit tout type de chauffage consommant de l’énergie en extérieur non étanche. Pourtant, les coussins ne chauffent pas l’air, mais les fesses ! Où est le problème ? Peut-être sur les occupations des trottoirs, allez savoir ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site cuchot.fr. Et vous, vous en pensez quoi de cette invention ? Faites-nous part de votre position dans les commentaires.