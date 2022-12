Un tapis de salon chauffant, une invention pour rester bien au chaud tout l’hiver

Il fait froid, voire très froid, ces derniers jours. Aussi, nous cherchons tous des moyens pour rester au chaud. Plaids, pulls, grosses chaussettes de laine, tout est bon pour ne pas avoir froid malgré les 19 °C préconisés par le gouvernement pour éviter les délestages hivernaux. Auront-ils réellement lieu ou sont-ils juste une menace pour nous encourager à économiser de l’énergie ? Nous ne le savons pas encore. Installer un tapis chauffant sous votre table basse pourrait être une solution pour garder un peu de chaleur dans la pièce. Certes, il va consommer un peu d’électricité, mais beaucoup moins que l’énergie requise par le thermostat pour vous réchauffer en mode cocooning dans votre canapé. Le tapis chauffant de salon WASEK fait un carton sur Amazon et on vous le présente immédiatement.

Présentation du tapis chauffant WASEK

Le tapis chauffant fonctionne grâce à un système de chauffage infrarouge qui lui permet de chauffer en 30 s seulement. Il peut grimper jusqu’à 60 °C, mais s’arrête automatique dès qu’il atteint un niveau de température suffisante. Ensuite, il passe automatiquement en mode de conservation de la chaleur. En effet, il ne va plus consommer d’énergie, mais tout simplement diffuser la chaleur qu’il aura stockée. Il dispose d’un élément autorégulant qui lui permet d’être placé sur tous types de sols (carrelage, parquet massif, parquet flottant, béton, lino, moquette). Fabriqué en matériaux de haute qualité, il est antidérapant, imperméable et résistant aux rayures ainsi qu’à toute pression telle que celle des pieds de table par exemple. Le tapis chauffant coûte entre 76,99 € (50 × 100 cm) et 220,99 € (100 × 200 cm). Il est proposé en 6 tailles différentes, mais disponible qu’en un seul coloris.

Pour animaux domestiques, cela existe aussi

Nous vous l’avions présenté en novembre dernier. Le petit tapis chauffant Mora Pets pour les animaux domestiques est numéro 1 des ventes. Certains diront que comme les animaux ont des poils, ils ne ressentent pas le froid. Suite à une étude publiée par le Marshfield Animal Hospital, on apprend que certaines races de chiens peuvent ressentir le froid quand la température passe sous la barre des 7 °C. On y apprend aussi que les chiens noirs sont moins sensibles au froid que les chiens blancs par exemple. Lors d’une balade hivernale, si vous voyez votre chien trembler, lever les pattes par intermittence ou rechercher la chaleur, il est temps de rentrer. C’est le signe qu’il a froid lui aussi, mais le pauvre n’a ni gants, ni doudoune, ni veste chauffante pour se protéger ! Nous savons pertinemment que nos chiens ressentent le froid et tremblent lorsqu’ils reviennent de leur sortie matinale. Une fois à l’intérieur, le tapis chauffant ne pourra que leur être réconfortant, notamment aux braques au pelage blanc.

Un autre tapis chauffant très design

Cette invention française était finaliste du concours d’innovation James Dyson Awards et a été créée par Natacha Poutoux et Sasha Hourcade, deux designers passionnés par le Japon. Le tapis chauffant basse consommation permet de faire des économies d’énergie en créant des zones de chaleur précises au lieu de chauffer toute une pièce. Il est vrai que lorsque vous vous trouvez autour de la table basse, c’est à cet endroit que vous avez besoin de chaleur et non pas à l’autre bout de la pièce. Ce tapis baptisé Traces qui s’inspire des maisons japonaises n’est pas encore en vente, mais vous pouvez le voir sur le site officiel.