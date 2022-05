Hikerpower : un sac à dos qui fait également office de centrale électrique portable de 1000W

Si vous êtes des adeptes de la randonnée ou du trek, vous avez forcément déjà rencontré des problèmes pour recharger votre portable, et nous vous avions déjà expliqué qu’il était possible de recharger votre smartphone sans électricité. Mais d’ici quelques mois, une nouvelle alternative bien plus performante pourrait s’ajouter au panel des solutions ! Hikerpower, c’est un sac à dos qui ressemble à un appareil photo reflex, mais sans objectif. Ni un appareil photo, ni un sac à dos mais en fait une centrale électrique à porter sur votre dos qui pourrait vous permettre de recharger votre smartphone bien sûr, mais également votre vélo électrique. Une centrale électrique à transporter sur le dos donc, mais qui peut, tout de même, servir de sac à dos. Actuellement en campagne sur Kickstarter, Hiperpower rencontre un succès phénoménal. Mais pourquoi donc ?

Le concept en détails

Dans ce sac à dos coqué se trouve en fait une énorme batterie de 600 Wh capable de produire 1000 W de puissance, ce qui fait de cet objet un allié indispensable de vos randonnées, séjour en camping ou même longues balades à vélo électrique. A l’évidence, avec la puissance de cette batterie, vous pourrez recharger tous vos appareils, de votre smartphone à votre vélo électrique en passant par votre torche ou casque audio ! Quelques années auparavant, une simple batterie de secours pouvait faire l’affaire. Aujourd’hui nos besoins ont explosé : tout se recharge ou presque, et il faut un matériel adéquat.

Une véritable batterie portable

Hikerpower se veut la première réelle batterie portable qui vous offre une indépendance énergétique de troisième génération. L’originalité réside dans le fait que le sac à dos est une véritable centrale électrique qui dispose d’un réseau et d’une alimentation de secours. L’engin pèse quand même 8.2 kilos, soit le poids d’un sac à dos « plein », et dispose de se propre batterie de 600 Wh cachée à l’intérieur de sa coque rigide. Il peut donc fournir 600Wh et 1000W de puissance stable. Pour accéder à la batterie, il suffit d’ouvrir le rabat supérieur, qui propose également une lampe LED intégrée. Vous aurez ensuite le choix entre des ports mères, des prises AC ou DC, une prise allume cigare, un port USB-C, 3 ports USB-A et un écran LCD qui vous indiquera le niveau d’énergie restant. Pour recharger le Hikerpower, il vous suffira de le brancher soit sur une prise secteur, soit sur des panneaux solaires.

Hikepower pour quoi faire ?

Evidemment, cet engin hautement technologique peut vous servir à recharger votre smartphone pendant une semaine sans aucun accès à l’électricité, mais il se destine aussi à ceux qui ont besoin d’une indépendance énergétique plus intense. Cela peut donc concerner les utilisateurs de drones, les photographes animaliers qui planquent pendant des heures, ou encore les cyclistes qui peuvent avoir besoin de recharger leurs batteries de vélos. Il peut aussi être utilisé à la maison pour recharger une tondeuse ou utiliser une plancha électrique lors d’un repas en extérieur. Il peut produire jusqu’à 2000 W, donc même les appareils énergivores comme les bouilloires peuvent l’utiliser.

Combien coûte le Hikerpower ?

Le sac à dos est livré avec des lumières de sécurité qui brillent en rouge, jaune, bleu et vert, et vous permettent même d’activer 3 modes de clignotement qui servent à alerter les autres cyclistes. Il peut aussi fonctionner comme un Signal de détresse SOS. Il est étanche, mais il est conseillé en cas de forte pluie de la mettre dans la housse imperméable fournie. Ce sac à dos révolutionnaire a déjà conquis des milliers de participants sur Kickstarter, il est en précommande au prix de 662€ au lieu de 1137€, prix de vente après le 11 juin 2022… Au vu du succès de cette campagne, les chances de recevoir ce sac à dos pour la date prévue, soit septembre prochain, sont grandes; Plus de 215 000$ sur un objectif de 10 000 au départ !