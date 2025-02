Plus de 50 % des Français payent trop cher leur électricité (abonnement Linky) sans le savoir

Avec 30 millions de foyers équipés selon Enedis, nous sommes quasiment tous équipés d’un petit compteur vert, caché dans un coffrage pour ma part ! Ah, le compteur Linky ! Ce petit boîtier vert fluo qui s’invite dans nos foyers et fait tant parler de lui… Mais, au fait, connaissez-vous la puissance de votre compteur ? Si la réponse est non, rassurez-vous, vous êtes loin d’être seul. Cette puissance est inscrite dans votre contrat, et parfois, elle n’est pas adaptée à votre foyer. Une donnée que nous ignorons souvent et qui, pourtant, joue un rôle essentiel, sur votre facture. Pourquoi ? Vous me suivez ? Je vous explique tout cela immédiatement. C’est parti.

Un compteur surdimensionné kézako ?

Beaucoup d’entre nous paient une puissance de compteur bien supérieure à nos besoins réels, environ « 56 % des Français ont une puissance de compteur surdimensionnée ». C’est ce que révèle le reportage de TF1, où une majorité de passants avouent ignorer leur puissance souscrite. Pourtant, ajuster cette puissance pourrait réduire votre facture d’électricité. Prenons un exemple simple pour comprendre. Vous vivez dans votre maison familiale avec vos enfants et votre contrat affiche 9 kW de puissance. Lorsque ces derniers quittent le nid, vous laissez votre compteur tel quel, mais vos besoins évoluent. Une puissance de 6 kW devient amplement suffisante pour deux personnes. En passant de 9 à 6 kW, vous économisez 39 € par an sur votre abonnement. Une goutte d’eau peut-être, mais une économie de plus ! En réalité, la plupart des foyers peuvent se contenter de 4 à 6 kW, selon la taille du logement et l’utilisation des appareils.

Un compteur « intelligent » mais très controversé

Si le compteur Linky promet de mieux gérer votre consommation, il n’est pas sans polémique. Beaucoup lui reprochent son intrusion dans la vie privée : relevés à distance, surveillance des habitudes de consommation… Les plus sceptiques pointent également du doigt les ondes électromagnétiques qu’il émet, craignant des risques pour la santé. Sans oublier les bugs techniques et les erreurs de facturation signalées par certains utilisateurs. Bref, un compteur loin de faire l’unanimité, même si ses défenseurs mettent en avant son potentiel écologique et économique. Des points qu’Enedis réfute en bloc, et qui n’ont jamais été scientifiquement prouvés soit dit en passant !

Comment connaître votre puissance et éventuellement la modifier ?

Avant de vouloir changer de puissance, vous devez vérifier la puissance que vous avez souscrite évidemment… Pour ce faire, voici comment procéder :

Sur votre compteur Linky, appuyez sur le bouton « + » jusqu’à voir apparaître l’intitulé : « PUISSANCE SOUSCRITE » (exemple : 6 kVA, 9 kVA, 12 kVA). Les démarches à effectuer pour changer la puissance qui se fait via votre fournisseur (EDF, Engie, TotalEnergies, etc.), et non directement avec Enedis.

Par téléphone

Sur l’espace client en ligne

Via l’application mobile de votre fournisseur

Avec Linky, aucune intervention physique n’est nécessaire. Néanmoins, Enedis facturera le changement, autour de 4 € sauf si dans le même temps, vous changez de palier tarifaire (Heures Pleines / Heures Creuses, par exemple). La modification est souvent effective sous 24 heures.

Et, quelle puissance choisir ?

Tout va dépendre de vos besoins, mais en règle générale, voici comment la déterminer :

6 kVA : logement standard avec chauffage électrique partiel

9 kVA : maison avec chauffage électrique complet

12 kVA et plus : grands logements avec équipements gourmands (piscine, pompe à chaleur)

Et vous, avez-vous vérifié la puissance de votre compteur Linky ? Et, avez-vous déjà procédé à un ajustement de sa puissance ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .