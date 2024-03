Fluid Current : une étonnante installation électrique où l’eau fait fonctionner les lumières

L’eau est une ressource naturelle précieuse. Elle est vitale pour toutes les espèces vivantes. Recouvrant plus de 70 % de la surface de notre planète, ce liquide naturel nous permet de cuisiner, boire, laver nos vêtements, irriguer les cultures, etc. Bref, il est difficile d’imaginer la vie sans eau. Qu’il s’agisse de plantes ou d’animaux, tous en ont besoin pour mener à bien leurs activités métaboliques quotidiennes. Avec son invention qu’il a baptisée « Fluid Current », le designer Sander Hagelaar, originaire des Pays-Bas, met l’accent sur l’importance de cet élément qui permet à la vie d’exister sur Terre.

Un impressionnant spectacle de lumières

Effectivement, il s’agit d’un système électrique ou plutôt d’une installation cinétique, comme l’appelle son créateur, où l’eau occupe une place centrale. Elle transporte l’énergie électrique qui permet à la lampe de s’allumer. Étant donné que le liquide coule goutte à goutte, cette dernière clignote au hasard, donnant lieu à un impressionnant spectacle lumineux. Avec cette invention, l’artiste néerlandais cherche à inciter les gens à réimaginer les matériaux en mettant en exergue la relation symbiotique entre les objets créés par l’homme et la nature. Le concept prouve d’ailleurs que l’eau peut être un élément essentiel d’un circuit électrique.

D’autres créations ingénieuses

Sander Hagelaar est l’un de ces designers qui misent sur une idéologie de pratique conceptuelle et expérimentale. En plus du Fluid Current, son catalogue inclut le « So it goes ». Datant de 2022, il s’agit d’un mécanisme intrigant qui se démarque par son ingéniosité et son originalité. « Son design cherche à créer chez le spectateur un état de contemplation semblable à l’observation d’une flamme. Pour que le subconscient invente et projette des motifs sur le furtif, l’insaisissable », explique l’artiste sur son site web pour décrire cette création pour le moins fascinante. Par ailleurs, sa lampe « Puff » est tout simplement sublime. Celle-ci joue avec la lumière et les éléments naturels, comme l’eau et l’air, pour simuler la croissance d’une plante.

Une dimension sociale non négligeable

Toutes ces inventions prouvent qu’il est important de faire preuve d’imagination pour explorer de nouvelles conceptions et vivre en harmonie avec la nature. Comme l’affirme notre source, le designer néerlandais s’intéresse depuis des années aux mouvements et aux matériaux d’origine organiques. Ses pratiques conceptuelles et expérimentales impliquent souvent la mise en œuvre d’interactions cinétiques ou de réactions chimiques contrôlées pour produire des résultats joyeux et innés. « Cette démarche revêt également une dimension sociale puisqu’elle est censée susciter la même réaction chez un enfant que chez un adulte », a déclaré Sander Hagelaar. Faisant référence à la manière dont il aborde ses créations afin de générer des mouvements libres et imprévisibles. Plus d’infos : sanderhagelaar.com. Que pensez-vous de ces créations ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .