L’homme est-il capable de se reconnecter avec la nature ?

De nos jours, la pollution et le réchauffement climatique augmentent de plus en plus. Malgré des mesures mises en place par nos gouvernements, le réchauffement climatique ne cesse d’augmenter. La cause de ce réchauffement climatique pourrait notamment venir du lien que nous entretenons avec la nature.

Il semble que notre société se soit déconnectée de la nature il y a bien longtemps… Mais serait-il possible de dépasser cette déconnexion afin de vivre en harmonie avec notre environnement ? La récente crise sanitaire nous a plus que jamais montrer que la nature n’a pas une assez grande place dans notre société.

Serions-nous capables de nous reconnecter avec la nature ?

Alix Cosquer, chercheuse en psychologie environnementale au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier s’interroge sur ce lien que nous avons avec la nature. Les humains seraient-ils réellement capables de se reconnecter avec la nature ? Notre intérêt pour notre environnement naturel aurait-il totalement disparu ? Selon elle, l’intérêt que porte notre société à la nature n’est pas suffisant.

Les humains voient, depuis toujours, la nature comme quelque chose de totalement exploitable. L’idéologie de notre société à tendance à séparer totalement l’humain de la nature. Et si la nature et l’Homme ne faisait qu’un ?

Afin de chercher des réponses à ses questions, Alix Cosquer a publié une thèse qui porte sur l’attention à la biodiversité dans la vie quotidienne des individus de notre société. La chercheuse en psychologie environnementale étudie notamment les représentations et les comportements de notre société par rapport à la nature. Son but est de comprendre pourquoi l’Homme s’est-il autant déconnecté de la nature jusqu’à ne plus s’en préoccuper.

L’évolution des rapports de l’humain à la nature

Dans son livre, la chercheuse en psychologie environnementale a tenté de comprendre l’origine de la déconnexion des individus avec la nature. Pour cela, elle s’est d’abord interrogée sur l’évolution des rapports de l’humain à la nature.

En effet, les Hommes et la nature n’ont pas toujours été déconnecté. Il fût un temps où les individus cohabitaient avec la nature. Mais au fil des années et des évolutions, cette cohabitation s’est dégradée jusqu’à devenir quasi inexistante. L’hypothèse d’Alix Cosquer est que la détérioration consciente et inconsciente de notre environnement naturel est la conséquence de la dégradation de la connexion entre l’Homme et la nature.

L’objectif de l’étude d’Alix Cosquer est d’essayer de comprendre comment et pourquoi les humains se sont-ils déconnectés de la nature ? En comprenant les différents mécanismes de cette déconnexion, la chercheuse en psychologie environnementale espère trouver différentes solutions pour reconnecter notre société à la nature.

« Pourquoi semblons-nous incapables, individuellement et collectivement, de réagir face à la nécessité qui s’impose de changer durablement nos attitudes à l’égard de la nature ? Notre propension à détruire – ou non – le vivant n’aurait- elle pas un rapport avec la qualité des liens que nous entretenons avec la nature ? »

Mais Alix Cosquer, n’est pas la seule personne à vouloir reconnecter les humains à la nature. Moïna Fauchier-Delavigne, journaliste et autrice, voudrait, quant à elle, remettre la nature au cœur de l’éducation. Cela permettrait peut-être de reconnecter les générations futures avec notre belle nature.

