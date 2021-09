Bezos, Gates et Bloomberg vont chercher des métaux rares au Groenland avec une IA

A l’heure où le marché des voitures électriques explose de jour en jour, trois milliardaires sont impliqués dans l’extraction de ressources naturelles rares, essentielles à la construction des voitures électriques. Et ce projet à de quoi faire débat.

En effet, les ressources naturelles se font de plus en plus rares et les extraire revient à piller notre belle planète. Néanmoins, elles servent dans la fabrication de voitures électriques nécessaires pour réduire la pollution. Les trois milliardaires Bill Gates, Jeff Bezos et Michael Bloomberg soutiendraient la société d’exploitation minière KoBold Metals.

L’affaire KoBold Metals

Les trois milliardaires auraient récemment signé un accord avec Bluejay Mining concernant l’accélération de l’extraction des ressources rares au Groenland, et cette nouvelle a de quoi déplaire aux écologistes. Les ressources extraites au Groenland sont le nickel, le cuivre, le cobalt et le platine, et sont notamment utilisées dans la fabrication des différentes voitures électriques, séduisant de plus en plus de particuliers dans le monde.

Les principaux investisseurs du projet de KoBold sont Breakthrough Energy Ventures; ce dernier est un fond climatique et technologique notamment soutenu par Bill Gates, Michael Bloomberg, Jeff Bezos et Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates. Breakthrough Energy Ventures est en réalité le plus grand fond spéculatif du monde.

Un projet lié à l’intelligence artificielle

Selon des études menées par Bluejay, la partie ouest et centrale du Groenland aurait certaines similitudes avec la ville de Norilsk, située en Russie, riche en nickel et en palladium. Le directeur général de Kobold, Kurt House, a notamment affirmé que la région de la baie de Disko située au Groenland et ses gisements de métaux seraientt une découverte exceptionnelle, car ils sont nécessaires à la fabrication de batteries de voiture.

Afin de mener à bien son projet, KoBold utilise l’intelligence artificielle dans la recherche de ces matériaux. Jusqu’en 2024, la société devrait débourser environ 15 millions de dollars afin d’aider Bluejay dans la localisation des ressources naturelles au Groenland. En contrepartie, la société KoBold recevra une participation de 51% dans ce projet. En cinq jours, le projet de Bluejay a pris plus de 50% en bourse.

Avec un tel succès, difficile pour les milliardaires de ne pas s’investir dans un tel projet, mais cela n’excuse pas le fait que l’extraction de ressource naturelle rare signifie encore piller la Terre…

Qui sont ces trois milliardaires impliqués ?

Bill Gates, de son vrai nom William Henry Gates III, est un informaticien, entrepreneur et milliardaire américain, il est notamment connu comme fondateur de la plateforme Microsoft fondée en 1975, dont il sera le principal actionnaire jusqu’en 2014. Lee succès mondial de Microsoft en fait le 4è homme le plus riche du monde depuis 1996. Sa fortune s’estime à 124 milliards de dollars en 2021.

Jeffrey Bezos, plus connu sous le nom de Jeff Bezos, est un entrepreneur, industriel et milliardaire américain.Il est le fondateur, principal actionnaire et ancien président-directeur général d’Amazon. Il est également le fondateur de l’entreprise spatiale Blue Origin, proposant le tourisme spatial. Le succès de ses deux entreprises lui vaut la place de l’homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 209,2 milliards de dollars en 2021.

Michael Bloomberg est quant à lui un homme d’affaires et un homme politique américain. Il fut notamment maire de New York de 2002 à 2013. En 2018, il est classé onzième homme le plus riches du monde: sa fortune s’estime à 50 milliards de dollars.