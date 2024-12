LEAP 71 a conçu un moteur « Aerospike » en 21 jours grâce à une intelligence artificielle

Les moteurs Aerospike sont loin d’être une nouveauté. Bien au contraire, le concept est apparu pour la première fois au début des 1950. Par rapport aux moteurs-fusées conventionnels, ces propulseurs sont plus avantageux. En plus d’être compacts, ils sont par exemple, moins sensibles aux variations de pression atmosphérique, ce qui les rend idéaux pour les voyages dans l’espace. Leur conception est également différente. Ils renoncent à la buse d’échappement conventionnelle en forme de cloche et comportent à la place une pointe centrale à l’intérieur de la chambre de combustion toroïdale. Bref, les moteurs Aerospike sont censés révolutionner l’exploration spatiale et les vols atmosphériques.

Un moteur monolithique

Les entreprises qui s’intéressent à cette technologie sont de plus en plus nombreuses. On pense notamment à la start-up espagnole Pangea Aerospace qui a été choisie par l’Agence spatiale européenne (ESA) pour développer un moteur Aerospike pour ses futurs engins spatiaux. De même, la société allemande Polaris Aerospace travaille depuis un certain temps sur le premier avion hypersonique équipé d’un tel propulseur. Comme si cela ne suffisait pas, nous apprenons aujourd’hui que LEAP 71, basée à Dubaï, vient de réaliser un exploit majeur dans le domaine des moteurs Aerospike. En s’appuyant sur l’IA, elle est parvenue à mettre au point un moteur Aerospike monolithique doté d’une poussée de 5 000 Newtons. Qui plus est, celui-ci a été fabriqué par impression en 3D.

Un exploit impressionnant

Pour évaluer les performances du moteur-fusée, un test d’allumage a été effectué récemment dans les locaux de l’entreprise spatiale britannique Airborne Engineering, à Aylesbury, en Angleterre. Lors de cette phase, le bloc a été alimenté par un carburant mixte à base d’oxygène liquide cryogénique et de kérosène. Il a réussi à fonctionner pendant environ 11 secondes. Certes, cela peut paraitre insignifiant, mais d’après LEAP 71, il s’agit d’un exploit remarquable. « Je suis très encouragée par les résultats de ce test, car pratiquement tous les éléments du moteur étaient nouveaux et n’avaient pas été testés. C’est une excellente validation de notre approche de l’IA computationnelle basée sur la physique », a déclaré Josefine Lissner, PDG et cofondatrice de la start-up.

Une IA créée par des experts en aérospatiale

L’une des principales particularités de ce moteur Aerospike réside dans le fait qu’il a été conçu par l’IA. Pour ce faire, LEAP 71 s’est appuyé sur son modèle d’ingénierie computationnelle Noyron. Cette intelligence artificielle a été développée en collaboration avec des experts en aérospatiale. En plus de la conception monolithique, ce qui est également intéressant, c’est que le concept a permis d’assurer un fonctionnement assez sûr du moteur malgré des températures de gaz d’échappement allant jusqu’à 3 500 °C.

Il convient de noter que l'entreprise a utilisé un alliage de cuivre aérospatial avancé pour la fabrication du propulseur. Plus d'infos : leap71.com.