NEO Gamma, le robot humanoïde « ménager » qui fait les corvées à votre place

Ces dernières années, l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies ont gagné du terrain, et avec eux, un marché qu’on n’aurait jamais pu imaginer, à savoir celui des robots humanoïdes. En 2023, par exemple, le marché mondial de ces derniers était évalué à 2,34 milliards d’euros et devrait atteindre environ 53 milliards d’euros d’ici à 2031, selon Data Bridge Market Research. Optimus de Tesla, Sophia de Hanson Robotics, S1 d’Astribot, Ameca d’Engineered Arts… La course aux robots humanoïdes a déjà commencé depuis bien longtemps. Récemment, la start-up américano-norvégienne 1X Technologies a dévoilé son NEO Gamma, un modèle qui serait capable d’effectuer différentes tâches ménagères, mais aussi et surtout, de converser avec son utilisateur tel un humain.

Un robot humanoïde multitâche

Le NEO Gamma serait conçu pour pouvoir effectuer plusieurs tâches, y compris des tâches pénibles et dangereuses, afin de faciliter le quotidien des utilisateurs. Il pourrait préparer du café, passer l’aspirateur, faire la lessive, nettoyer les vitres et bien plus. Selon 1X Technologies, il aurait la capacité de marcher, de s’asseoir et d’effectuer des mouvements de grande précision. « NEO Gamma peut marcher avec une démarche humaine naturelle, balancer les bras, s’accroupir pour ramasser des objets au sol et s’asseoir sur des chaises », indique la start-up.

Par rapport aux précédents robots conçus par la marque, celle-ci souligne avoir apporté des améliorations importantes, aussi bien au niveau de l’intelligence artificielle que du matériel utilisé. Elle affirme avoir développé des modèles d’IA innovants, en collaboration avec les ingénieurs d’OpenAI, afin de permettre à ce robot humanoïde d’apprendre à réaliser seul certaines tâches et résoudre des problèmes. En outre, l’entreprise aurait opté pour du tissu KnitSuit, doux au toucher et flexible, pour son enveloppe.

Un robot doté d’une interface vocale conversationnelle

Le NEO Gamma bénéficierait également d’une interface vocale conversationnelle, permettant aux utilisateurs d’échanger naturellement avec le robot. D’après 1X Technologies, grâce à l’intégration poussée de l’IA dans ses fonctionnalités, il serait capable de comprendre les commandes verbales et d’interagir avec ses interlocuteurs. Par ailleurs, ce robot serait équipé de quatre microphones avec formation de faisceau et annulation d’écho, garantissant une capture audio d’une clarté cristalline. À cela s’ajoute un système à trois haut-parleurs, dont un dans la poitrine pour les interactions vocales de l’IA. Les deux autres orientés vers l’extérieur dans le bassin pour les basses, les effets sonores à 360° et la musique. La start-up entend offrir une interaction utilisateur conviviale, grâce à l’ensemble des fonctionnalités Companion de NEO Gamma.

Des tests à domicile interne prévus

1X Technologies indique toutefois que ce robot humanoïde doit être développé aux côtés des humains pour qu’il puisse s’intégrer véritablement dans la vie quotidienne. Elle prévoit ainsi d’effectuer des tests réels dans un foyer qui, selon elle, est une étape majeure dans la création d’humanoïdes entièrement autonomes. Pour la startup, la maison fournit un contexte du monde réel et toutes les données nécessaires aux humanoïdes pour développer leur intelligence et leur autonomie, mais aussi leur apprend les nuances de la vie humaine : ouvrir la porte aux personnes âgées, se déplacer avec précaution autour des animaux domestiques, s’adapter à l’imprévisibilité du monde qui les entoure, etc.

Le PDG de 1X Technologies Bernt Børnich, souligne que les robots confinés dans un espace industriel ou dans un laboratoire de développement ne bénéficient pas de cette compréhension essentielle. « Avec ce robot, chaque décision d’ingénierie et de conception a été prise avec un seul objectif en tête : faire entrer NEO Gamma dans les foyers des clients le plus rapidement possible », a-t-il déclaré dans un communiqué. Attendons de voir la suite ! Plus d’informations : 1x.tech. La science-fiction devient réalité, seriez-vous prêts à adopter un assistant robot humanoïde chez vous pour réaliser des tâches quotidiennes ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .