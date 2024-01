Le robot humanoïde Optimus (Tesla) sera capable de plier votre linge et vos vêtements, automatiquement !

Est-il encore nécessaire de présenter Elon Musk ? Cet homme, particulièrement connu pour être l’inventeur de la marque Tesla, du réseau satellite Starlink, est accessoirement le propriétaire contesté de X (anciennement Twitter). Multimilliardaire et comptant parmi les plus grosses fortunes au monde, il est aussi connu pour ses frasques et son côté fantasque, voire énigmatique. L’une de ses dernières sorties médiatiques concerne une vidéo mettant en scène le robot humanoïde Optimus pliant un t-shirt. Cette démonstration, bien que fascinante, a suscité des interrogations quant à la véritable autonomie du robot. Des interrogations qui ont obligé Elon Musk à préciser que le robot humanoïde, était bel et bien piloté… par un humain. Alors, fake ou avenir, on décrypte tout cela !

Les robots humanoïdes sur le devant de la scène !

Les robots humanoïdes doivent évoluer au-delà de simples démonstrations impressionnantes. Apprendre à marcher ou à plier un t-shirt est une chose. Cependant, la capacité à suivre des instructions complexes et à effectuer des tâches utiles de manière autonome en est une autre. Figure, une entreprise dirigée par Brett Adcock, a récemment présenté son robot 01 réalisant de manière autonome une tâche pratique après avoir appris en regardant des vidéos d’humains accomplissant la même tâche. De son côté, Elon Musk a montré Optimus accomplissant la tâche délicate de plier un t-shirt « seul ».

Important note: Optimus cannot yet do this autonomously, but certainly will be able to do this fully autonomously and in an arbitrary environment (won’t require a fixed table with box that has only one shirt) — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

Le démenti qui a suivi cette vidéo

La vidéo initiale laissait à penser qu’Optimus accomplissait cette tâche tout seul, comme un grand humanoïde autonome ! Devant les commentaires qui ont suivi la publication de cette vidéo, le patron de Tesla, et père d’Optimus, a dû révéler que la première démonstration était moins impressionnante qu’elle n’y paraissait. Eh oui, Optimus accomplissait bien la tâche de plier le t-shirt, mais dirigé par un humain en téléprésence. Les machines à plier le linge autonomes suscitent beaucoup d’intérêt de la part des inventeurs et industriels, sans que l’on sache réellement pourquoi. Plusieurs prototypes ont déjà été présentés, mais, étrangement, aucun n’a abouti à une commercialisation.

Des machines à plier automatiques souvent prévues, jamais commercialisées

Dans le commerce, nous trouvons, des machines à défroisser, ou des machines à plier le linge, comme nous vous les présentions dans cet article dédié. Toutefois, une machine à plier automatique, cela n’existe pas encore, malgré les nombreux prototypes imaginés. De plus, les concepteurs de ces machines, sont confrontés à de nombreux défis, il est ainsi peu probable que ces machines ne voient jamais le jour, où qu’elles se réservent à un seul type de vêtement (chemise, t-shirts). En effet, le premier défi à relever concerne la capacité de ces machines à plier une grande diversité de vêtements.

La technique de pliage d'un pantalon n'est évidemment pas semblable à celle d'une chemise, ou d'une robe ! De plus, les défis sont aussi technologiques et financiers. Concevoir une telle machine coûte cher, et le prix du produit fini s'en ressent. Or, les consommateurs ne sont pas encore prêts à investir dans une machine qui ne leur permettrait, par exemple, de plier uniquement les chemises ou les t-shirts ! Que pensez-vous de ces robots humanoïdes ? Seriez-vous prêts à leur confier votre linge à plier, ou plus si affinités ?