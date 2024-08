VERO, l’invention d’un robot aspirateur quadripède qui récolte les mégots de cigarettes sur les plages

Parmi les déchets les plus nombreux et les plus dangereux, on trouve les mégots de cigarettes ! J’avoue avoir du mal à comprendre comment 40 % des 11 milliards de mégots de cigarette jetés chaque année se retrouvent dans la nature, selon Cieau.fr ! Je suis moi-même fumeuse, et je n’ai jamais jeté un mégot au sol, par la fenêtre d’une voiture, sur un trottoir ou creusé un trou sur la plage pour l’enterrer ! Ce n’est pas compliqué de toujours avoir un cendrier de poche sur soi, quand même ? Bref, l’incivilité de certains fumeurs qui jettent leurs mégots n’importe où ! Ce mégot est aussi devant les sacs plastiques, ou les pailles, qui se retrouvent dans nos océans ! Et, c’est là qu’intervient un drôle de robot ramasseur de mégots inventé par l’Institut italien de Technologie. Je vous présente immédiatement VERO ou Vacuum-cleaner Amenities Robot, même si je déplore le fait qu’il faille inventer de type de robot pour pallier les erreurs humaines. Découverte.

Un drôle de robot sur les plages

Qui n’a jamais marché sur la plage, et constaté que les mégots de cigarettes y étaient légion ! Puisque les humains semblent incapables de les jeter à la poubelle, ou dans les poissons poubelles, désormais présents sur certaines plages, la technologie va pallier leurs erreurs ! Il faut savoir qu’un mégot de cigarette contient plus de 4 000 substances toxiques et cancérigènes, rejetées ensuite dans l’environnement, contaminant, l’eau, l’air et les sols, la faune et la flore, comme l’explique le site Tchaomegot. D’ailleurs, si vous ne connaissez pas encore ce site, je vous l’avais présenté dans cet article, il est, en France, l’un des acteurs majeurs du recyclage des mégots de cigarettes. Revenons au robot VERO qui avance sur la plage sur ces quatre « jambes » et aspirent les mégots au gré de ses déplacements.

Un petit concentré de technologie

Ce petit robot est un véritable concentré de technologie ! Il ressemble à un petit chien et cache sous son « ventre », des buses d’aspiration. Ses « pattes » quant à elles, sont dotées de caméras de profondeur, utilisant un réseau neuronal. Une fois le mégot identifié, l’aspirateur, situé sur son « arrière-train », et disposant de quatre tubes d’aspiration placés le long de ses pattes, entre en jeu. Les buses d’aspiration, imprimées en 3D, aspirent les mégots rencontrés au plus près du sol, pour éviter le basculement du robot.

Un robot aspirateur à quatre pattes

Si vos vacances d’été vous mènent à Gênes en Italie, vous pourriez croiser VERO sur la plage de sable, mais également sur des escaliers ou d’autres surfaces irrégulières. Les concepteurs de l’Institut italien de Technologie, testent actuellement plusieurs terrains, afin que VERO puisse se déplacer sans distinction. Imaginez la récolte qu’il pourrait faire devant un centre commercial ou pire dans le coin fumeurs de certains hôpitaux. Un robot existe, et c’est une très belle innovation, mais jeter vos mégots dans un cendrier de poche, puis dans une poubelle, est le meilleur moyen de lutter contre cette pollution exclusivement humaine.

C’est si compliqué que cela de ne pas polluer la nature avec les mégots de cigarettes, j’y arrive bien alors pourquoi pas vous ? Cette invention vous semble-t-elle indispensable ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .