Le poisson poubelle, une œuvre artistique ludique pour conserver des plages propres

Si vous avez choisi le Morbihan, et son célèbre golfe pour passer vos vacances, je vous conseille un détour par la plage de Sarzeau. En longeant la plage, vous apercevrez probablement une étrange infrastructure faite de grillage et ressemblant à un poisson avec la gueule grande ouverte. Cette structure, certes artistique, n’est pas l’œuvre d’un artiste sculpteur, mais celle d’un retraité qui a souhaité agir pour la planète, et surtout pour la plage. Un homme, Michel Legay est à l’origine de ce poisson, qui est en réalité, une poubelle à plastique géante. Et, le plastique, sur les plages, ce n’est malheureusement pas ce qu’il manque ! Installé depuis quelques années, le poisson-poubelle a depuis fait des petits, comme à la Grande-Motte dans l’Hérault. Je vous propose de le découvrir ou de le redécouvrir.

Rendre amusant le ramassage des déchets ludique

L’invention du poisson-poubelle, aussi appelé poisson-glouton, n’est pas très récente puisqu’elle date de 2019. Michel Legay est un ancien graphiste, installé en Bretagne et la plage, il l’aime propre, dénuée de tous déchets, comme tout le monde. Il existe bien des poubelles, mais apparemment cela ne suffisait pas. L’objectif de l’inventeur était, avant tout, « de sensibiliser les parents et leurs enfants à la nécessité de prendre soin de nos océans et aux dégâts causés par la pollution », comme il le confie au Figaro. L’idée était aussi ludique : rendre amusant le ramassage des déchets sur la plage ! Et, cela fonctionne apparemment !

Une poubelle en forme de poisson « glouton »

Les ordures sur la plage n’étaient plus supportables pour le retraité ! Il a alors imaginé une structure géante de deux mètres de long sur approximativement un mètre de haut, qui ressemble à un gros poisson. La structure est conçue en grillage et en acier, la gueule du poisson devient l’ouverture et son corps, la poubelle. Les baigneurs, les touristes et les enfants sont donc invités à « lui remplir le ventre » de déchets plastiques, mais également les mégots, les couches sales ou autres détritus. Sous le ventre du poisson, une trappe permet de récupérer les déchets, afin qu’ils soient emmenés au centre de tri par les services techniques de la commune… De plus, une pancarte explicite est installée : « donnez à manger à ce poisson, pas à la mer » !

Des plans en libre accès sur Internet

Vous souhaitez construire votre poisson-glouton, ou le soumettre dans votre mairie ? Michel Legay n’a pas inventé ce poisson dans un but lucratif, et met gratuitement à disposition ses plans de construction. Une fois dans les océans, les plastiques polluent l’eau, mais sont par ailleurs un réel danger pour les animaux marins. Aux Philippines, une baleine échouée sur la plage avait probablement été étouffée par les 40 kilos de plastiques retrouvés dans son estomac ! À ce sujet, l’inventeur confie : « mieux vaut que les déchets se retrouvent dans le ventre du poisson-poubelle plutôt que dans celui d’animaux marins ». À l’époque, le maire de Sarzeau avait passé commande d’un second poisson-glouton.

Puis le conseil départemental de l’Hérault avait installé des poissons gloutons sur différentes plages du département. Des installations, qui selon le journal Actu.fr, avaient engendré une cinquantaine de manifestations autour des déchets, et de l’importance de les ramasser. L’inventeur aurait été contacté par des gens aux Antilles, et même en Côte d’Ivoire. Mais, l’homme n’a pas souhaité fabriquer et vendre ses poissons, il a préféré livrer ses plans gratuitement, et se disait prêt à aider à la conception d’autres poissons gloutons ! La page Facebook de Michel Legay. Que pensez-vous de cette initiative ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .