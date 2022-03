Les poissons poubelles pour réduire les déchets dans la mer envahissent les littoraux de la planète

La pollution des océans est l’un des fléaux de notre époque ! Et cette pollution est due aux plastiques pour 80% des déchets qui s’y trouvent selon le Ministère de la Transition Ecologique, provenant de la Terre. Autrement dit, ils proviennent pour la plupart du manque de civisme de ceux qui jettent leurs bouteilles ou sachets plastiques dans la Nature… Les conséquences pour la faune maritime sont désastreuses. Par exemple, 94 % des estomacs d’oiseaux de mer du Nord contiennent du plastique et 86 % des tortues marines les ingèrent en les confondant avec le zooplancton.

En 2019, un certain Michel Legay, un retraité qui vit à Sarzeau dans le Morbihan, se dit qu’il doit faire quelque chose pour ses plages adorées. Avec beaucoup d’ingéniosité et des matériaux de récupération, il crée le premier poisson glouton de France. Depuis le poisson glouton de Sarzeau qui ouvre grand sa gueule pour récupérer les déchets plastiques, a une large descendance. Petit tour de France (et du monde) des poissons gloutons, salvateurs pour nos plages !

Le premier poisson glouton : Sarzeau, le vrai, l’unique !

A l’époque, nous espérions que le poisson glouton de Sarzeau ferait des petits. Il faut dire que le retraité breton avait mis à disposition gratuitement les plans de son poisson glouton ! En 3 ans, de nombreuses structures métalliques semblables, mais parfois décorées autrement ont fleuri sur nos plages… A la base le poisson de Sarzeau est fabriqué avec du simple fil de fer, et quelques renforts, et a une énorme gueule, prête à recueillir tous les déchets. Le but de Michel, outre de servir de poubelle pour les plastiques, était double :

Encourager le ramassage spontané des déchets par les promeneurs

Sensibiliser les plus jeunes à la pollution des plages et leur proposer sous forme de jeu, de remplir l’estomac du poisson !

Trois ans plus tard, dans certaines villes de France, les poissons gloutons sont même inaugurés en grande pompe… Le poisson de Sarzeau a conquis la France, et sans aucun profit pour son créateur. Symbole de la lutte contre le plastique dans les océans, et des programmes de nettoyage de la Nature, le gros poisson de Sarzeau a donc fait des petits poissons un peu partout, et c’est une excellente nouvelle !

Le Poisson Glouton de Soulac-Sur-Mer (33)

Dans cette ville du Médoc, située non loin de l’estuaire de la Gironde, la pollution plastique est très présente. Ce littoral, qui est un trésor de biodiversité, se voit pollué par les plastique. Depuis l’été 2019, un gigantesque poisson glouton a fait son arrivée sur la plage des Olives. Cette plage, qui est l’une des plus fréquentées de la ville en été, dispose désormais de ce poisson, et la ville entend sensibiliser les nombreux touristes au ramassage des déchets plastiques. Il semble un peu différent et plus gros que le poisson de Sarzeau, mais le principe est le même ! A Soulac-sur-Mer, ville « Pavillon Bleu » depuis plus de 15 ans, le poisson glouton s’inscrit dans la politique de protection de l’environnement de la ville !

Le Poisson Glouton de La Grande-Motte (34)

Toujours en 2019, qui fût probablement « l’année des poissons gloutons », le département installait quatre poissons à La Grande-Motte, Frontignan, Vendres et Agde. Ce même été, ce fût 115 m3 de plastique récoltés sur ces quatre plages… En 2020, sept autres poissons avaient rejoint les premiers pour 800 m3 de plastique qui n’ont pas terminé dans la Méditerranée. Arrêtons-nous un instant sur celui de la Grande-Motte, auquel nous avions consacré un article lors de son installation en 2019. Dans cette ville très touristique, vous pourrez le découvrir sur la Plage du Couchant, et il a été baptisé Ap’Hérault, un petit rappel à ceux qui le partagent sur la plage, mais qui oublient de ramasser leurs contenants (chips etc) … Le poisson glouton adore les chips, surtout quand les paquets sont vides d’ailleurs !

Le poisson glouton de Vendres (34)

La copie conforme de celui de la Grande-Motte avait été inauguré en grande pompe le 13 juillet 2019, par Catherine Reboul, conseillère départementale et Jean-Pierre Perez, maire de la commune. Un événement autour de la sensibilisation aux déchets plastiques avait même été organisé sur la plage de Vendres. Malheureusement, il n’a pas dû plaire à tout le monde et le Midi Libre nous apprenait que le 7 août suivant, soit trois semaines après son inauguration, que le poisson glouton avait été incendié !

La promeneuse qui avait découvert le poisson incendié avait écrit au maire de la ville en ces mots : “Qui est assez bête pour détruire ce poisson glouton, symbole de la pollution des mers et océans ? Qui est assez bête pour ne pas comprendre que nos mers et océans se meurent par la faute de l’Homme ? Qui est assez bête pour ignorer que l’eau est notre source de vie ? Qui est assez bête pour brûler des déchets plastiques et ensuite respirer les produits toxiques résultant de leur combustion ? Qui est assez bête pour ne rien respecter, détruire par tous les moyens, délibérément, son propre environnement ? Qui est assez bête et méchant pour ne pas savoir que le monde se construit chaque jour alors que notre Terre est en danger, que chaque acte néfaste est destructeur pour notre planète ?” A méditer peut-être ! Nous ne savons pas si, depuis, le poisson glouton de Vendres a été remplacé !

Le Poisson Glouton de Grand Fort Philippe (59)

Qui a dit que les poissons gloutons ne devaient s’installer que sur les plages ? Dans les Hauts-de-France, la commune littorale de Grand Fort Philippe a choisi une autre option. Le « petit » poisson glouton de la ville se trouve en effet en bord de plage, à deux pas d’un superbe bâtiment en pierre. Une petite place pavée lui a même été réservée. Dans le Nord, il s’appelle Mitch et prévient les touristes qu’il est là uniquement pour récolter les bouteilles en plastiques ramassées sur la plage de la ville et protéger le littoral de cette Mer du Nord, très touchée par la pollution aux plastiques. Avec les plans de Michel Legay, le poisson de Grand Fort Philippe a été construit par Joël Dollet, conseiller municipal délégué à l’Environnement, et Michel Sailly, deux grands amoureux de la Nature !

Le Poisson Glouton de Villeneuve-Les-Maguelonne (34)

Le département de l’Hérault a vraiment été séduit par l’idée de Michel Legay ! A l’été 2020, la plage du Pilou de Villeneuve-Les-Maguelonne recevait aussi son poisson glouton, avec son petit phare qui indique sa présence. Les poissons gloutons de l’Hérault sont tous conçus sur le même modèle, de manière à ce qu’ils soient parfaitement identifiés par les touristes qui se déplacent sur les plages du département. A notre connaissance, le Conseil Départemental de l’Hérault est le seul en France, qui finance et installe des poissons gloutons sur tout son littoral. Certains autres conseils départementaux pourraient peut-être en prendre de la graine… Outre le côté ludique des poissons gloutons, c’est un enjeu environnemental majeur pour préserver nos plages et nos mers et océans !

Les Poissons Gloutons du Vietnam !

Michel Legay devait être très loin de s’imaginer que son poisson glouton traverserait le monde, pour se retrouver au Vietnam, à 9698 kilomètres exactement de Sarzeau ! Dans ce lointain pays, l’initiative provient de l’Union de la Jeunesse Communiste Hô Chi Minh de la commune de Cai Chiên et de celle de la province de Quang Ninh. Les deux poissons géants mesurent 5 mètres de long sur 2 mètres de haut et annoncent la couleur : Donnez-moi vos déchets » ! Les jeunes vietnamiens, qui ont fabriqué ces poissons avec des matériaux récupérés (métal et filets de pêche), souhaitent inciter les gens à donner leurs déchets aux poissons gloutons plutôt que de les jeter au sol… Chaque poisson peut accueillir 500 kilos de bouteilles plastiques. Au Vietnam, les poissons gloutons ont pris place sur une plage pour le premier et près des terminaux de ferry pour le second. Les touristes qui découvrent les poissons estiment qu’ils devraient être partout sur l’île… Aujourd’hui l’île de Cai Chiên compte déjà six poissons gloutons, tous entretenus et vidés chaque jour par les jeunes de l’association.

Michel Legay, une star malgré lui !

Lorsqu’il a fabriqué son poisson, et proposé gratuitement les plans de son invention, l’homme n’a rien déposé, rien souhaité en échange. Son but était simplement de trouver une manière ludique d’interpeller les touristes au bien-fondé de jeter les déchets dans une poubelle. Une action plutôt logique et évidente mais à priori pas pour tout le monde. Trois ans après son invention, des dizaines de poissons gloutons se sont installés sur les plages de France et du Monde, mais ce n’est pas encore assez !

Chaque plage devrait accueillir un poisson glouton. A titre personnel, nous avons pu découvrir celui de Soulac-Sur-Mer, et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d’enfants qui ont fait du ramassage des déchets, un jeu de plage… Pendant que le parents bronzent, les petits partent à la chasse aux déchets et se font un malin plaisir à transformer la gueule du poisson en panier de basket… Pari gagné pour Michel Legay, qui voulait juste prouver que ramasser les déchets pouvait être ludique et salutaire pour l’environnement ! Evidemment ! Si, lors de vos vacances, vous découvrez un nouveau poisson glouton, envoyez nous une photo et le lieu de votre découverte, nous l’ajouterons à notre petite liste des poissons gloutons du monde !