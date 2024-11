Cet insecte découvert au Kenya pourrait résoudre le plus gros problème du plastique non recyclable

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la pollution au plastique est un fléau de notre époque ! Pour preuve, s’il en faut encore, la création d’un « sixième continent », qui est en réalité, un immense vortex de plastique dans le Pacifique Nord, qui s’étend sur 2 000 000 km², soit deux à trois fois la superficie de la France. Au Kenya, la Dr Fathiya Mbarak Khamis spécialiste des insectes et des plantes à l’ICIPE à Nairobi, a fait une découverte capitale pour lutter contre ses déchets. Elle, et son équipe, auraient identifié une espèce d’insecte capable de dégrader certains types de plastiques, comme ils le décrivent dans cette étude publiée par The Conversation, mais également dans Scientific Reports. Un insecte « plastivore », découvert dans une région rurale du Kenya, pourrait ouvrir une nouvelle voie à la dépollution du pays, et par ailleurs du monde entier. Découverte.

Un étrange insecte découvert au Kenya

Un insecte aux capacités étonnantes que l’on trouve souvent dans les poulaillers. Ce sont les larves du petit ténébrion du Kenya qui pourraient ronger le polystyrène et héberger des bactéries dans leurs intestins qui aident à décomposer le matériau. Et, on sait combien le polystyrène peut être dangereux pour l’environnement, mais également pour les animaux marins qui l’ingèrent et meurent étouffés ! Cet insecte, trouvé dans une région rurale du Kenya, a surpris les scientifiques par son régime alimentaire inhabituel. Il est capable de consommer et de digérer du polyéthylène, un plastique utilisé dans de nombreux objets du quotidien, comme les sacs, les emballages alimentaires et même les bouteilles. En isolant ces larves et en les laissant vivre dans des déchets plastiques, ils ont découvert que l’insecte possède des enzymes spéciales dans son système digestif qui décomposent le plastique en composants plus simples. C’est un processus de biodégradation, semblable aux lombrics qui décomposent vos biodéchets dans votre lombricomposteur, mais avec du plastique ! D’autres études ont d’ailleurs été publiées au sujet des insectes mangeurs de plastique.

Une découverte scientifique qui prend une dimension mondiale

Si l’élevage de larves de petit ténébrion du Kenya pouvait aider à résoudre la pollution au plastique, ce serait une avancée essentielle pour la planète. Néanmoins, je mettrai un bémol, car on ignore si ces larves pourraient devenir des insectes envahisseurs, voire ravageurs pour les cultures ! Résoudre un problème, mais en créer un nouveau, n’est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Cependant, si des larves pouvaient « digérer » les déchets plastiques, ce serait une formidable avancée, puisque des millions de tonnes de déchets plastiques s’accumulent dans les décharges et les océans, menaçant la faune et les écosystèmes. Pour aller encore plus loin dans leurs hypothèses, les scientifiques envisagent déjà d’extraire les enzymes digestives de ces insectes pour développer des technologies industrielles capables de dégrader efficacement les plastiques à grande échelle. Je serai plus en phase avec cette technique, qu’avec celle de lâcher des larves dans la nature, évidemment !

Quels sont les défis à relever pour les scientifiques ?

Pour le moment, cette étude est la base d’une piste pour aider à la dépollution du plastique, mais elle soulève également des questions et des défis. La mise en œuvre d’une telle solution nécessite des recherches approfondies pour comprendre comment reproduire et optimiser ce processus à grande échelle sans perturber les écosystèmes existants. De plus, des préoccupations subsistent quant aux éventuels impacts environnementaux ou économiques d’une telle approche.

Effectivement, cette technique pourrait « sauver les océans » du plastique, mais il faudra rester prudent quant à l'éventuelle prolifération de ces animaux mangeurs de plastique. Plus d'informations sur le site de l'ICIPE.