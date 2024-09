Mites alimentaires : comment les repérer, les éviter et s’en débarrasser durablement ?

Vous venez de rentrer de vacances et lorsque vous ouvrez la porte d’un placard, une nuée d’insectes s’envole ! Par dizaines, elles virevoltent autour de vous. Ne paniquez pas, ce sont probablement des mites alimentaires, sorties d’un paquet de farine mal refermé, ou d’un kilo de haricots secs. Parfaitement désagréables, mais totalement inoffensives, il va pourtant falloir agir, car elles ne vont pas partir toute seule. Aussi appelées Pyrale de la farine, elles se reproduisent très vite, et leur lieu de prédilection : la farine, le blé, les céréales et les légumes secs. J’ai vécu cette expérience, probablement à cause d’un paquet de lentilles bio achetées en vrac, et je peux vous assurer que c’est un calvaire. Mais, comment reconnaître une mite alimentaire ? Comment les éviter, et vous en débarrasser ? Je vous explique tout immédiatement.

La mite alimentaire, comment la reconnaître ?

Lorsqu’elle est adulte, la mite alimentaire ressemble à un minuscule papillon de nuit, avec des ailes bleu-gris, grises, brunes ou cuivrées. En termes de taille, les pyrales de farine mesurent à peine 2 cm de long. Avant de devenir adulte, il est possible de les repérer dans votre garde-manger, et particulièrement dans les paquets de biscuits, de chocolat, de fruits secs, de riz, de pâtes, de semoule, de farine, de lentilles, etc. Dans les aliments, on peut retrouver les larves, de petits asticots blancs, ou des cocons, le stade post larvaire. La plupart du temps, vous les rapportez du magasin, et particulièrement dans les aliments achetés en vrac comme ce fut mon cas.

Comment éviter les mites alimentaires ?

Depuis ce jour, je peux vous jurer que je n’achète plus rien en vrac. En effet, j’ai mis des semaines à les éradiquer de ma cuisine, après avoir jeté la totalité des aliments contenus dans mes placards ! Désormais, une fois par semaine, je nettoie mes placards en intégralité, avec du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc est un formidable répulsif contre ces petites bestioles envahissantes. En rentrant de vos courses, inspectez tous vos paquets de produits secs. Au moindre repérage, jetez ou rapportez en magasin. Si vous apercevez l’insecte bien sûr, et par ailleurs des fils de soie, ou de petits cocons : poubelle extérieure directement. Depuis mon aventure avec les mites, j’ai, à la maison, de grands bocaux hermétiques partout. À l’intérieur : farine, sucre, café en grains, café moulu, riz, pâtes, semoule. Plus aucun sachet de ces produits entamés ne se trouve dans mes placards. De plus, j’achète en petite quantité, de quoi remplir mes bocaux, je ne stocke plus la farine ou le sucre par exemple. Passons aux astuces pour lutter.

Astuce n° 1 : les huiles essentielles répulsives

J’ai testé, par le passé, et cela fonctionne avec des huiles essentielles de lavande, menthe et laurier. Placez des petits sachets de lavande, de menthe séchée, de laurier ou des cotons imbibés d’huiles essentielles dans vos placards. Ces plantes repoussent naturellement les mites. Vous pouvez aussi disposer quelques clous de girofle dans les armoires, leur odeur est également répulsive.

Astuce n° 2 : le piège DIY avec une boîte à camembert

Pour réaliser ce piège maison à installer dans vos placards, voici les ingrédients dont vous devez disposer :

Une (ou plusieurs) boîte à camembert vide évidemment !

De l’huile essentielle de lavande

Du coton

Des feuilles de laurier

Pour fabriquer le piège, percez le couvercle de la boîte avec un couteau pointu. Ajoutez ensuite les feuilles de laurier préalablement coupées en petits morceaux. Placez de petites boules de coton à l’intérieur et déposez sur les boules de l’huile essentielle de lavande. Vous n’avez plus qu’à placer ces boîtes dans tous vos placards. Sinon, il existe, bien entendu, des pièges à phéromones, ou des bandes collantes, pour vous débarrasser de ces envahisseurs ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

