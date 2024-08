La terre de Diatomée, l’arme ultime contre les asticots et les mouches à la maison

Le début d’année 2024 restera gravé comme celui d’un printemps très pluvieux, d’invasions de limaces, de mouches et de moucherons. Au regard du nombre de lecteurs intéressés par mes écrits sur les mouches, ou sur les moucherons, je me dis que je ne dois pas être la seule à leur mener la guerre ! Dans cet article, consacré à des astuces pour éviter les asticots dans les poubelles, j’aborde brièvement la terre de Diatomée, qui semble-t-il vous passionne également. Cet insecticide naturel est un véritable allié pour lutter contre les nuisibles, et il mérite d’être connu. Je vous explique ce qu’est la terre de Diatomée, et pour quels usages, celle-ci est recommandée. Découverte.

La terre de Diatomée, qu’est-ce que c’est ?

La terre de diatomée, généralement vendue en poudre, est le résultat d’une fossilisation d’algues unicellulaires appelées les Diatomites. Ces dernières ont la particularité de posséder un exosquelette en silice. En réalité, elles se nourrissent de silice minérale, qui une fois transformée par l’algue devient une silice végétale. Les diatomites étaient présentes dans les mers et les lacs jusqu’à ce qu’elles se fossilisent. Ses utilisations sont nombreuses, à commencer par sa fonction d’insecticide et assez logiquement de vermifuge pour les animaux pour lutter contre un autre type de nuisible : les vers intestinaux.

Terre de diatomée calcinée ou non calcinée, quelles différences ?

La terre de diatomée calcinée est utilisée par les industries pour la filtration ou l’absorption de liquide. Quant à la terre de diatomée non calcinée, elle trouve son essentialité dans le secteur de l’agriculture. D’ailleurs, la terre de diatomée calcinée ne doit pas être utilisée par les particuliers, elle peut s’avérer dangereuse pour l’homme et pour les animaux domestiques. Revenons donc à la terre de diatomée non calcinée, puisque celle-ci est destinée à des usages domestiques. Naturelle parce qu’elle n’a subi aucun processus de transformation, elle est sans danger. Voici maintenant la raison pour laquelle elle est un insecticide formidable.

Comment fonctionne la terre de diatomée sur les insectes ?

Si elle est si efficace, c’est d’abord parce qu’elle n’est pas chimique, ce qui veut dire que les insectes ne peuvent pas développer de résistance au produit. Je prendrai comme exemple, les produits anti-puces, qui, au fil du temps, se révèlent inefficaces, car les puces savent désormais y résister. Dans le cas de la terre de diatomée, elle va, en réalité, adhérer à l’insecte puis absorber l’eau qu’il contient, en les asséchant. Elle forme donc une action mécanique et non chimique. Néanmoins, si vous l’utilisez, il est recommandé d’utiliser des gants, des lunettes et un masque, elle peut être irritante à forte dose.

Comment utiliser la terre de diatomée ?

Si vous souhaitez utiliser la terre de diatomée, vous devez retenir qu’il faudra qu’elle soit « de qualité alimentaire » et « non calcinée ». Cet insecticide naturel ne présente pas de dangers environnementaux, et il est efficace instantanément ou presque. De plus, elle ne laisse aucun résidu toxique dans les sols. L’effet est immédiat sur les pucerons, les cochenilles, les acariens rouges, les aleurodes, les escargots, les limaces, les nématodes et les chenilles. Et, c’est une arme absolument fatale pour les asticots qu’elle assèchera en quelques jours. Pour l’utiliser dans votre poubelle, il suffit d’en tapisser le fond, puis d’en ajouter dès que vous apercevez quelques vers gigoter.

Si vous l’épandez au jardin, contre les limaces, ou sur un matelas, contre les acariens, tablez sur 20 à 30 g par mètre carré. Bien entendu, sur un matelas, il faudra soigneusement aspirer après avoir laissé agir quelques heures. Si vous préférez pulvériser la terre de diatomée, pour une barrière anti-fourmi, par exemple, mélangez 40 g de terre de diatomée pour 1 litre d’eau. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

