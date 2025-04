« Un moment de poésie », Chemex propose une cafetière à infusion lente pas comme les autres

On croyait tout connaître du café… et puis un jour, la Chemex entre dans notre vie. Le commentaire laissé par ghujk, l’un de nos lecteurs, m’a interpellé car je ne connaissais pas l’existence de cette « cafetière originale ». La Chemex, c’est effectivement une cafetière pas comme les autres, au look de carafe d’artiste, qui transforme chaque tasse en expérience sensorielle. Elle est vendue au prix de 64,82 €* au lieu de 73,13 € en ce moment sur Amazon, elle donne envie de ralentir un peu, de poser la bouilloire, et de savourer. Ce bijou au design vintage a été inventé en 1941 par le chimiste Peter Schlumbohm, et il est même exposé au MoMA ! Rien que ça. Pour les curieux d’histoire, direction la page Wikipédia dédiée à la Chemex pour en savoir plus. Curieux ? Je vous la présente immédiatement.

Une infusion lente et stylée : bienvenue dans le monde du slow coffee

Oubliez les machines à capsules qui font « pschitt » en 20 secondes. La Chemex, c’est une méthode douce, aussi élégante qu’efficace, qui repose sur l’infusion lente. Grâce à ses filtres épais, elle retient les huiles et les impuretés tout en laissant passer les arômes. Résultat ? Un café plus subtil, limpide et délicat, qu’on pourrait presque siroter avec le petit doigt en l’air (mais promis, on ne juge pas si vous y ajoutez un nuage de lait). Et, bonne nouvelle : même si la marque propose ses propres filtres, les filtres papier classiques d’autres marques fonctionnent aussi très bien ! Pas besoin de se lancer dans une quête du filtre sacré pour préparer son café du matin.

Bien choisir son café (et le moudre correctement, sinon c’est bouchon garanti).

La Chemex a un petit côté exigeant : elle aime le café… mais pas n’importe comment. Si vous utilisez du café moulu trop fin, type expresso, votre infusion risque de se transformer en bouchon digne d’un évier de cuisine. L’idéal ? Une mouture grosse à moyenne, quelque part entre celle du Bodum et du filtre classique. Et, pour ce qui est du choix du café, vous êtes libre de suivre vos goûts : arabica doux, café corsé, notes fruitées ou boisées… la Chemex sait les mettre en valeur. On évitera juste les cafés ultra industriels.

Ce qu’il faut retenir pour réussir son café à la Chemex

Voici les essentiels à retenir pour un café réussi et un moral au top :

Température de l’eau : 93-94 °C (pas bouillante, sinon ça crame les arômes). La casserole inox ou la bouilloire seront parfaites pour cette opération.

Ratio café/eau : 40 g de café pour 400 ml d’eau

Infusion lente : 3 à 4 minutes, en versant en spirale

Filtre en papier (Chemex ou équivalent)

Mouture grossière (et régulière)

Pré-humidification du filtre : toujours, sinon goût de papier garanti

Mélanger doucement le café infusé avant de servir

Petit conseil : si vous ne possédez pas de balance, utilisez un verre doseur (1 cl = 1 g), ou une cuillère à soupe rase pour 10 g de café. Notre lecteur nous affirme : c’est aussi rapide à préparer que de s’ennuyer avec une cafetière qu’il faudra changer régulièrement.

Une cafetière au charme fou, entre science et poésie

La Chemex ne fait pas que du bon café, elle fait aussi de l’effet sur la table. Avec sa silhouette en sablier, sa poignée en bois nouée d’un lacet de cuir et son verre soufflé, elle ressemble à un objet d’art. C’est sans doute ce mélange de chimie, de design et de rituel qui séduit autant. Elle oblige à ralentir, à faire les choses bien, à s’offrir quelques minutes rien que pour soi, et c’est aussi l’un de ses avantages !

