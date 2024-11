Palme de la flemme, il invente une tasse à café équipée d’un mélangeur automatique

Si vous nous suivez sur NeozOne, et au regard des nombreux articles que j’ai écrits sur le café en général, vous savez que je suis une consommatrice invétérée ! Chaque jour ou presque, je remercie ce berger éthiopien et ses chèvres qui ont, par hasard, découvert que la graine de café pouvait produire une boisson délicieuse ! Je le bois, sucré, ou parfois avec du lait, cependant je rencontre un problème : j’oublie parfois de mélanger le sucre et me retrouve avec un breuvage amer, que je ne peux avaler ainsi ! Les puristes diront que le café se boit sans sucre, je l’entends, mais chacun fait comme il veut, non ? En scrollant sur Internet, eh oui, pour vous écrire, j’ai besoin de m’alimenter en sources fiables, je suis tombée sur un objet étrange : la tasse qui mélange automatiquement le café ! Je ne l’ai pas testée, mais notre rédacteur en chef oui, et le sujet m’a fait beaucoup sourire. Je vous partage cette découverte, qui ne révolutionnera probablement pas le monde, mais qui vaut un petit article, par son originalité. C’est parti.

Une tasse à mélange automatique

La tasse à mélange automatique ressemble à un mug classique, mais qui dispose d’une fonction de mélangeur ! Je connaissais les mugs qui gardent le café au chaud, un élément indispensable lorsque, comme moi, vous posez le café sur le bureau, et le buvez une fois froid ! Sur cet objet insolite, nous sommes, non pas sur la chaleur, mais sur le mélange du lait, du sucre ou du thé ! Pour fonctionner, ces mugs intègrent La Force de Star Wars ? Ah, non, ce serait plutôt un mécanisme interne qui, activé par simple pression d’un bouton, mélange uniformément le contenu, qu’il s’agisse de café, de thé ou de chocolat chaud.

Une idée de cadeau originale

Noël approche à grands pas et le casse-tête des listes de cadeaux va débuter ! Si, parmi vos proches, vous avez des buveurs de café accros à leur drogue douce, ce peut être un bon plan pour le pied du sapin de Noël, non ? Sachez que ces tasses sont généralement alimentées par des piles ou une batterie rechargeable, et peuvent être utilisées partout, à la maison, et par ailleurs au bureau. Attention, pensez à bien refermer le couvercle avant d’actionner le mécanisme de mélange, sinon, vous en serez quitte pour une attaque d’éclaboussures brûlantes, et ce n’est vraiment pas le but recherché !

Le café, un allié santé, oui, mais avec modération…

Pour terminer cet article, il est bon de rappeler que le café est bon pour la santé, à condition de le consommer avec modération, ce que je ne fais pas forcément ! Ainsi, l’Agence Européenne pour la Sécurité des Aliments (EFSA) recommande de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour pour un adulte en bonne santé, soit l’équivalent de trois tasses de café par jour. Pour les femmes enceintes ou allaitantes, la dose de caféine ne devrait pas dépasser les 200 mg par jour, soit deux petites tasses au maximum !

Quant au prix de ce petit gadget original : moins de 20 € pour un lot de tasses, vous ne vous ruinerez pas en vous l’offrant. Et vous ? Plutôt conquis par cette drôle d’invention ? Qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

