Bien plus qu’un simple accessoire, la spatule du Thermomix TM7 est une vraie innovation

Ah le TM7, il fait rêver plus d’un cuisinier ! De plus, il s’agrémente d’accessoires qui ont plus d’un tour dans leurs sacs ! Je vais, dans cet article, vous vanter, appuyée par l’interview d’une conseillère Thermomix, les atouts de la spatule du TM7. En effet, imaginez une spatule qui, non seulement vous aide à racler votre pâte à gâteau sans en laisser une miette, mais qui en plus sait éviter les lames en toute sécurité. Bienvenue dans l’univers du Thermomix TM7 et de son incroyable spatule, petite star méconnue vendue avec le robot. D’ailleurs, Vorwerk rappelle combien l’utilisation correcte de cette spatule est essentielle pour préserver votre appareil et en fait un article dédié, que vous pouvez retrouver ici. Tout, tout, tout, vous saurez tout sur la spatule du TM7 ! C’est parti.

Une spatule qui n’a rien d’ordinaire

Quand on pense au Thermomix TM7, on pense souvent à son nouvel écran HD, à ses recettes connectées via Cookidoo, ou encore à sa fonction « cuisson sans couvercle ». Mais, une petite héroïne mérite elle aussi la lumière : la spatule TM7 ! Une conseillère Thermomix, forte de 16 ans d’expérience et de quatre modèles testés, nous l’a confirmé : la spatule a été repensée pour accompagner toutes les nouveautés du TM7. Son utilisation est devenue ultra-sécurisée : vous pouvez racler l’intérieur du bol sans risquer de heurter les couteaux tranchants. Une petite révolution qui permet de racler du haut vers le bas, ou d’extraire une pâte lourde d’un geste, sans tout écrabouiller sur le plan de travail. Et, même pendant la cuisson sans couvercle, la spatule se glisse doucement pour remuer vos préparations, sans faire des tours de centrifugeuse. Malin, non ?

Petit accessoire, mais grandes responsabilités !

La spatule TM7 ne se contente pas de faire joli à côté du robot. Elle est pensée pour plusieurs missions bien précises :

Racler verticalement : fini les coups de spatule qui tapent sur les lames.

Extraire proprement les pâtes lourdes : même les brioches et les pains collants se laissent démouler avec élégance.

Remuer en cours de cuisson : grâce à une insertion en douceur et un mouvement circulaire contrôlé.

Sécuriser vos gestes : le manche protège votre main et permet de tourner la base des couteaux pour libérer les restes.

Extraire le panier de cuisson grâce à un crochet hyper ingénieux

D’ailleurs, je reviendrai sur ce dernier point, le crochet intégré à la spatule qui permet de récupérer le panier de cuisson, même si ce dernier est brûlant, évitant ainsi les accidents domestiques et évidemment les brûlures. De plus, il autorise une manipulation plus facile, pour le transporter du TM7 à l’évier par exemple, pour un rinçage des légumes cuits à la vapeur !

Et, avouez qu’une spatule aussi technique, on n’en croise pas tous les jours dans nos tiroirs de cuisine.

Ce qu’il faut retenir sur la spatule du TM7

Pas envie de relire toutes les explications ? Voilà en résumé pourquoi la spatule TM7 fait la différence :

Fonction Ce que ça change pour vous Racler verticalement Protection contre les lames Extraire les pâtes lourdes Démoulage facile et propre Remuer pendant la cuisson Sans risquer d’endommager les lames Ergonomie pensée sécurité Moins de risques d’accidents en cuisine

Un petit outil qui fait toute la différence

Finalement, la spatule du Thermomix TM7 illustre bien la philosophie de Vorwerk : ne jamais négliger les petits détails qui changent la vie. Car une cuisine plus facile, plus rapide et plus sécurisée passe aussi par des accessoires bien pensés. De la raclette de pâte au remuage en cours de cuisson, la spatule vous accompagne dans toutes vos créations culinaires, avec une fiabilité redoutable. Et, entre nous, une spatule qui sait éviter les embûches mieux qu’un chat sur un parquet ciré, cela mérite bien un peu de reconnaissance, non ?

Bonus : 5 choses surprenantes que vous pouvez faire avec la spatule du TM7

Parce qu’une spatule TM7 n’est pas qu’une spatule ordinaire, voici 5 astuces à tester absolument :

Racler une mousse au chocolat sans en perdre une seule cuillère.

Démouler votre pâte à brioche sans transformer votre cuisine en champ de bataille.

Remuer une sauce mijotante en mode cuisson sans couvercle sans risquer de vous faire éclabousser.

Libérer les pâtes coincées sous les lames en tournant simplement la base du couteau avec le manche.

Extraire facilement le panier de cuisson grâce au crochet spécialement conçu à cet effet

Et vous, seriez-vous prêts à découvrir la vraie révolution cachée du TM7, une simple spatule qui change tout en cuisine ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .