Thermomix : les différences entre le TM6 et TM7, faut-il craquer pour le nouveau modèle ?

Vous l’attendiez avec impatience, il est enfin là : le Thermomix TM7, véritable roi des robots cuiseurs, arrive avec une pluie de nouveautés dignes d’un grand chef. Enfin, ne vous précipitez pas dans l’une des boutiques Vorwerk pensant repartir avec votre TM7 sous le bras ! Non, il est, pour le moment, en précommande. Vous devrez donc patienter jusqu’au 7 avril pour enfin le découvrir et savoir ce qu’il vous apportera en cuisine… Deux petits mois à attendre l’arrivée du Graal de la cuisine, ce n’est pas la mer à boire. En attendant, je vous propose de découvrir les nouveautés annoncées, et je peux vous assurer qu’il aura plus d’un tour dans son bol ! En effet, plus qu’une simple mise à jour, c’est une révolution sur votre plan de travail. Prêts à découvrir les 11 caractéristiques et astuces qui rendent ce TM7 irrésistible ? C’est parti !

Un moteur plus puissant

Place au confort sonore ! Le moteur du TM7, plus puissant, réduit les temps de préparation tout en gardant vos tympans au repos. Idéal pour une brioche pendant la sieste des petits. Sa conception redessinée promet également une meilleure durabilité, même pour les longues préparations.

Trois nouveaux programmes automatiques pour plus de liberté

L’entreprise Vorwerk enrichit son robot avec trois modes inédits : dorer (jusqu’à 160 °C), cuisson de l’œuf (baveux, normal, bien cuit) et nettoyage intelligent selon l’état du bol. De petits plus qui risquent de devenir vite essentiels, surtout pour les passionnés de cuisine créative.

Commande vocale et intelligence artificielle

Piloter votre robot à la voix ? C’est pour l’été 2025 ! L’assistant vocal maison de Vorwerk promet une interaction fluide : imaginez lui dire « Thermomix, lance la pâte à crêpes ! ». L’IA ajustera même les recettes selon vos préférences.

Un bol mieux isolé, au design repensé

Plus de brûlures : le bol se pare d’une coque en plastique recyclé, amovible et compatible lave-vaisselle. Il garde la capacité de 2,2 litres, tout en privilégiant une meilleure conservation de la chaleur.

Un couvercle plus malin

Fini les bras rétractables : il suffit de poser le couvercle pour un verrouillage automatique. Cette simplicité sécurise vos préparations et limite les erreurs, avec en prime un bouchon doseur plus étanche.

Un bloc moteur compact et mobile

Avec sa roulette intégrée, déplacer votre TM7 devient un jeu d’enfant. Ce système préserve aussi la balance intégrée, un vrai soulagement pour ceux qui aiment réorganiser leur cuisine.

Un écran plus grand et plus intuitif

L’écran tactile de 10 pouces, plus large et réactif, remplace la molette. Même avec des mains farineuses, tout se pilote facilement. Une expérience fluide pour explorer des milliers de recettes.

Cuisson à bol ouvert : une liberté inédite

Une cuisson à bol ouvert jusqu’à 100 °C ? C’est possible ! Idéal pour réduire vos sauces ou saisir vos aliments avec plus de contrôle. Une innovation bienvenue pour les passionnés de mijotés.

Une spatule plus futée et un panier vapeur agrandi

Plus longue, la nouvelle spatule gratte mieux et aide à libérer les couteaux coincés sous la pâte. De son côté, le panier vapeur agrandi de 45 % accueille plus de légumes sans les couper.

Un loquet pratique pour les couteaux

Adieu la gymnastique ! Un loquet permet de retirer les couteaux sans retourner le bol. Un système simple et sécurisé, idéal pour ceux qui jonglent avec les préparations collantes.

Un silence de chef en cuisine

Encore plus silencieux que le TM6, le TM7 réduit les nuisances sonores grâce à un moteur revisité. Une avancée idéale pour cuisiner en toute sérénité, même au petit matin.

Un nouveau prix, mais avec des bonus

À 1 599 €, soit 50 € de plus que le TM6 à sa sortie, Vorwerk justifie cette hausse par une garantie de trois ans et six mois d’abonnement Cookidoo. Une augmentation qui se savoure avec tous ces ajouts. Et vous, allez-vous craquer pour le TM7 ? Entre innovations techniques, astuces pratiques et confort d’utilisation, ce TM7 a de quoi séduire. Plus d’informations : vorwerk.com. Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .