Airfryer, Cookeo ou Thermomix TM7… Quel robot cuisine est fait pour vous ?

La mode est aux assistants culinaires et nombreux sont les foyers qui disposent d’un appareil qui « cuisine à leur place ». J’en fais partie, et je dois reconnaître que je gagne un temps phénoménal par rapport à une préparation classique. Dans ma cuisine, on retrouve un airfryer type Ninja, un robot culinaire cousin du Thermomix, le Magimix, mais je ne possède pas le Cookeo de Moulinex, car mon robot est capable de le remplacer. Chacun de ces équipements a ses propres spécificités, que ce soit en matière de cuisson, de polyvalence ou de simplicité d’utilisation. Mais, lequel choisir en fonction de vos besoins ? Si vous hésitez entre ces trois appareils, cet article vous aidera à y voir plus clair en détaillant les spécialités de chaque appareil. Embarquement immédiat.

L’airfryer : la friteuse sans huile polyvalente

Dans cette catégorie, la marque la plus populaire est Ninja qui connaît un succès fou dans les rayons, et sur les réseaux sociaux. Néanmoins, je précise qu’il existe des appareils semblables, je possède un modèle de chez KitchenCook, qui font très bien le job. Ainsi, grâce à l’airfryer, mon four électrique est au chômage technique, car il peut allègrement le remplacer. L’airfryer est idéal pour ceux qui veulent frire, rôtir et griller leurs aliments sans utiliser d’huile (ou très peu).

Grâce à son ventilateur et son élément chauffant, il permet une cuisson rapide et homogène. Par exemple, l’airfryer est parfait pour les viandes grillées (blanches de préférence), les poissons, les frites, les légumes croustillants, les gratins, les pâtisseries légères. En effet, la cuisson à air chaud pulsé, ce qui garantit une texture croustillante sans excès de matières grasses.

Le Cookeo : un multicuiseur intelligent

Le Cookeo de Moulinex est conçu pour ceux qui veulent cuisiner des repas variés sans y passer des heures. Il est programmé pour six modes de cuisson (cuisson sous pression, vapeur, mijotage, dorage, cuisson douce et réchauffage). Avec ses programmes automatiques et ses recettes intégrées, il vous guide pas à pas pour mijoter un bœuf bourguignon, réussir un risotto crémeux ou encore cuire des légumes vapeur en un clin d’œil. Son vrai atout ? Un gain de temps considérable : on met les ingrédients, on sélectionne la recette et hop, il s’occupe du reste !

Ultra polyvalent, il permet aussi bien de préparer une soupe réconfortante que de réchauffer un plat déjà prêt. Petit bonus : ses pièces amovibles passent au lave-vaisselle, finies les corvées de nettoyage interminables. En bref, c’est l’allié parfait pour des repas rapides et savoureux, sans prise de tête ! Je ne le possède pas encore, mais j’hésite. Ma belle-fille qui l’utilise depuis des années ne tarit pas d’éloges à son sujet : elle l’adore !

Thermomix, Magimix, Monsieur Cuisine : les assistants culinaires tout-en-un

Ces robots culinaires ultra-polyvalents peuvent moudre, hacher, mijoter, fouetter, cuire à la vapeur, mixer et bien plus encore. Ils sont souvent considérés comme des remplaçants de plusieurs appareils de cuisine, mais restent aussi les plus chers (de 430 à 1 400 €) ! Dans la même catégorie, on trouve le Monsieur Cuisine de Lidl, ou le Cook Expert de Magimix. Je possède ce dernier, et je ne pourrais plus m’en passer c’est certain ! Si vous rêvez d’un couteau suisse culinaire capable de tout faire, le Thermomix, le Magimix ou le Monsieur Cuisine de Lidl, sont vos meilleurs alliés ! Avec lui, fini l’accumulation d’appareils : il mixe, pétrit, cuit à la vapeur, émulsionne et prépare tout, de la soupe maison au pain croustillant, en passant par les yaourts et même les glaces.

Son secret ? Une précision redoutable et une automatisation qui vous évite d’avoir à surveiller chaque étape. Un risotto parfait ? Une pâte à brioche aérienne ? Une sauce ultra-lisse ? Tout devient un jeu d’enfant. Et le meilleur ? Il suffit de suivre les recettes préprogrammées et de laisser la magie opérer. En quelques minutes, vous obtenez un plat digne d’un chef, sans effort… et sans empiler dix casseroles dans l’évier ! Alors, quel appareil correspond le mieux à votre style de cuisine ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .