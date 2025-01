Quelle est la différence entre une friteuse classique et une friteuse à air (Airfryer) ?

Après les fastueux repas de fin d’année et maintenant que vous avez épuisé les restes, vous ne seriez pas contre le traditionnel poulet-frites du dimanche ! Ah, les frites, c’est une institution à la maison et je ne déroge jamais à ma règle principale : de bonnes pommes de terre, produites dans mon village par la Ferme d’Éprunes ! Et, nous avons aussi une autre règle : un bain d’huile bouillant pour y plonger nos frites fraîchement coupées, ressortant dorées à l’extérieur et tendres à l’intérieur. Mais, aujourd’hui, entre la traditionnelle friteuse à bain d’huile et la tendance Airfryer, le choix devient cornélien. J’hésite encore à franchir le cap de l’Airfryer, craignant de perdre la saveur de mes frites… Alors, faut-il rester fidèle à la friteuse classique ou céder aux sirènes de l’Airfryer ? Le débat est ouvert, mais je n’aurais probablement pas de réponse universelle à cette question. Découverte.

La friteuse classique, l’authenticité, le gras et l’odeur en prime

Je crois réellement que je ne pourrais pas me passer de ma friteuse, j’y cuisine mes frites, mais également des nuggets de poulets (maison bien entendu) ou encore des acras de morue. C’est un peu ma madeleine de Proust, même si je reconnais que l’odeur de la morue qui envahit la maison n’est pas franchement ragoûtant ! Avec une friteuse classique, les aliments plongent dans un bain d’huile brûlante, souvent à 180 °C. Et, pour avoir déjà dégusté des frites à l’Airfryer, le goût est incomparable. Croyez-moi, ou non, mais pour les aliments que je viens de citer, je ne pense pas que je changerai d’appareil de cuisson !

Les inconvénients de la friteuse classique

Bien entendu, une friteuse classique n’est pas sans inconvénients. Il faut des litres d’huile chaque année pour qu’elle vous offre des frites croustillantes. En termes de coût, je change mon huile une fois par mois à raison de 7 € les deux litres, ce qui représente un coût de 84 € par an. Une somme que je ne dépenserai pas avec un Airfryer ! Les aliments sont aussi plus gras, c’est indéniable, mais c’est un choix de l’utilisateur. Enfin, 400 calories par portion, il ne faut pas non plus abuser des frites, au risque de ne plus rentrer dans votre maillot de bain cet été ! Enfin, et j’avoue que je me passerai bien de cette corvée : le nettoyage de la friteuse. Il faut aimer plonger les mains dans la graisse et ce n’est vraiment pas agréable !

Airfryer : le croquant presque sans culpabilité

L’Airfryer, c’est un peu le petit génie technologique arrivé pour révolutionner nos cuisines. Ce qui change fondamentalement ? Ici, pas de bain d’huile, mais une cuisson à air chaud pulsé. Les aliments cuisent grâce à une circulation rapide d’air chaud qui les enveloppe et leur donne cette fameuse texture croustillante. Une cuillère d’huile suffit pour un panier entier de frites ! Vous avez bien lu : une seule cuillère d’huile. La polyvalence de l’Airfryer pourrait me faire basculer vers un achat.

En effet, outre les fritures classiques, certains modèles peuvent tout bonnement remplacer un four électrique, plus énergivore ! Côté santé, les résultats sont sans appel : moins d’huile signifie moins de matières grasses, et les frites sortent tout aussi croustillantes… ou presque. Car oui, je ne vais pas vous mentir, le goût des frites de l’Airfryer reste légèrement différent, moins « gourmand » que celui d’une cuisson dans un bain d’huile. J’ai testé chez une amie, et je reste sur mes frites classiques ! En revanche, je l’envie côté nettoyage, car tous les accessoires passent au lave-vaisselle, et la cuve reste propre, sans projection de graisse. Un bonheur pour l’après repas dirons-nous !

Alors, Airfryer ou friteuse classique : à chacun son style !

En fin de compte, le choix entre friteuse classique et Airfryer dépend surtout de vos attentes. Si vous êtes un puriste, comme moi, et que pour vous, une frite digne de ce nom doit impérativement baigner dans l’huile pour délivrer tout son potentiel croustillant, la friteuse classique demeure indétrônable. Mais, si vous recherchez un compromis entre plaisir et légèreté, l’Airfryer est clairement votre meilleur allié. Néanmoins, le budget consacré à un Airfryer sera un peu plus élevé que pour une friteuse classique, c’est une certitude. Et vous, êtes-vous plutôt team « frites baignées dans l’huile pour un max de gourmandise » ou team « Airfryer pour une version plus légère et pratique » ? Partagez vos expériences, vos recettes fétiches et vos astuces de cuisson préférées ! De plus, je vous remercie de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .