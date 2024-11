Les friteuses sans huile font-elles réellement faire des économies sur votre facture d’électricité ?

À quelques encablures de Noël, il est un produit qui truste toutes les ventes et qui s’arrache dans les rayons. Il y a quelques années, les machines à dosette de café révolutionnaient notre manière de le déguster ! En cette année 2024, la révolution se fait aussi dans la cuisine, mais avec l’airfryer, que l’on appelle aussi friteuse à air chaud. En réalité, ces appareils ne cuisent pas uniquement des frites, mais, pléthore d’autres aliments. Parmi les arguments de vente, les fabricants jouent sur le fait qu’elles seraient moins couteuses en énergie qu’une friteuse classique ou un four. Avec l’aide de l’UFC-Que Choisir, qui a enquêté sur le sujet, voici la réponse à cette question que vous posez peut-être ?

Des marques qui annoncent une économie d’énergie

Sur le marché français, trois marques se disputent les faveurs des clients de ces airfryers : Ninja, le poids lourd incontesté, Moulinex et Philips. D’autres marques moins connues lancent aussi leurs modèles, et toutes annoncent des économies d’énergie. Ainsi, Ninja estime une économie de 65 à 75 %, Moulinex et Philips, eux, estiment l’économie à 70 % en comparaison avec un four classique. Pour vérifier ces arguments, l’UFC-Que Choisir a réalisé deux tests, que je vous relate immédiatement.

Les tests réels réalisés par l’UFC-Que Choisir

Le premier à passer au crible étant le mini-four Optimo de Moulinex, un petit four très apprécié de ceux qui disposent de peu d’espace (191 litres seulement). Les journalistes ont réalisé une quiche lorraine au four et avec plusieurs airfryers. Résultat : un temps de cuisson réduit avec une moyenne de 36 % d’électricité économisée, voire 67 % pour le plus performant des airfryers testés. Ce même mini four a servi de cobaye pour cuire des petits pains, l’histoire ne dit pas s’ils étaient des pains au chocolat ou des chocolatines ! Toujours est-il que le meilleur airfryer a permis de cuire les aliments avec une économie de 73 % en comparaison avec le four ! Les tests ont également été réalisés avec un four classique, et les résultats sont aussi en faveur des airfryer avec approximativement 30 % d’électricité en moins ! C’est donc bien une réalité, les airfryers vous feront économiser de l’électricité.

La réponse aux économies de l’airfryer

C’est assez simple à comprendre et c’est encore plus vrai, si votre four électrique commence à prendre de l’âge ! Les airfryers chauffent très rapidement grâce à leur taille compacte et à leur ventilateur puissant. Cela signifie qu’il n’y a presque pas de temps de préchauffage, ce qui n’est vraiment pas le cas avec un four. Le mien met approximativement 10 minutes à atteindre les 180 °C. De plus, les airfryers sont « de petite taille », disons que le volume à chauffer est beaucoup moins grand que pour un four ! Enfin, l’airfryer utilise également un flux d’air chaud constant pour cuire les aliments de manière uniforme, au lieu d’une ou plusieurs résistances ultra gourmandes en énergie. Le dernier atout, permettant de réduire la facture d’électricité, la réduction du temps de cuisson…

Un poulet cuit en moins de 45 minutes, à 160°, contre 90 minutes à 180° dans un four, il n’y a pas photo, comme dit l’expression. Pour une fois, l’argument de vente est un véritable argument, et, oui, les airfryers vous permettront de faire des économies d’électricité, c’est une réalité ! Et, vous ? Avez-vous déjà craqué pour une airfryer ? Et, constatez-vous des factures d’électricité plus acceptables ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

