Pain au chocolat Vs Chocolatine : un spécialiste du pain nous révèle LA vérité historique qui devrait clore le débat (ou pas)

Vous avez peut-être lu ce fait divers complètement loufoque, qui, a pourtant fait un blessé léger: dans un bar de Mimizan, dans les Landes, un jeune homme de 21 ans a été frappé par un autre homme pour une raison qui dépasse l’entendement ! La victime a en effet osé, dans le Sud-Ouest, prononcé la locution « Pain Au Chocolat ». Or, en territoire d’Occitanie, c’est le pays de la « Chocolatine », et visiblement l’agresseur n’a pas aimé que l’on emploie le terme « du Nord » pour désigner la viennoiserie. Le débat sur le pain au chocolat ou la chocolatine oppose les sudistes (et encore, pas tous) aux nordistes depuis des siècles. Jean Lapoujade, historien du pain, apporte quelques éléments sur ces histoire qui fait rage depuis des siècles !

D’où vient le mot chocolatine ?

En France, il existe une petite poche d’irréductibles de la chocolatine, dans le Sud-Ouest de la France. Seuls contre tous à ne pas appeler cette viennoiserie un pain au chocolat ! Jean Lapoujade, historien du pain, boulanger, toulousain, et auteur du livre Les mots du pain revient sur le mot « chocolatine », et explique ceci sur le site La Dépèche. Ce mot serait apparu dans la langue française au XIXème siècle. Un certain Zang August, autrichien aurait apporté en France la baguette et le croissant pour commémorer la victoire de l’Autriche sur la Turquie en 1663 Mais il aurait aussi apporté une version du croissant au chocolat : le Schokoladeen Croissant ! La prononciation du mot allemand Schokoladeen « à la française » a donné le mot « chocolatine ». Jusqu’au début du XXème siècle, il semblerait donc que le croissant au chocolat soit bien une chocolatine…

Que s’est-il passé ensuite ?

Lorsqu’elle est arrivée en France, la chocolatine était faite de pâte à brioche dans laquelle du chocolat était inséré. Au début du XXème siècle, des pâtissiers ont eu envie de revisiter la recette originelle, en remplaçant la pâte initiale par de la pâte feuilletée, et cette nouvelle viennoiserie fût baptisée pain au chocolat. Et s’ils ont choisi ce nom, c’était en fait pour rappeler le pain et le chocolat que les enfants mangeaient pour le goûter à cette époque-là. Le pain au chocolat à la pâte feuilletée conquiert donc la France, et tous l’appellent ainsi, sauf les habitants du Sud-Ouest, qui continuent de l’appeler Chocolatine, alors que la pâtisserie n’est plus la même ! Et même Jean Lapoujade ne sait pas expliquer pourquoi ce mot est resté en Occitanie.

Un accord impossible entre le Sud-Ouest et les autres !

Jean Lapoujade, boulanger à Toulouse, pays de la chocolatine, estime que cette viennoiserie n’a rien à voir avec du pain… Puisque c’est de la pâte feuilletée ! Pour tenter de faire revenir le calme à Toulouse et de manière humoristique, le boulanger toulousain propose désormais « un pain au chocolat » à Toulouse… Sacrilège ? Pas vraiment, puisqu’il a créé une baguette de pain dans laquelle il ajoute du chocolat. Pour le coup, pas de discussion possible ! Rassurez-vous en bon toulousain, il vend aussi des chocolatines… D’ailleurs, il propose de rebaptiser les « pains aux raisins » des raisintines, puisque la recette est la même que la chocolatine, le chocolat est juste remplacé par des raisins secs…

